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美濃送聖蹟文化節「敬字惜紙」 在地文化薪火相傳

2024/5/1 18:09（5/2 09:25 更新）
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高雄市美濃區「2024送聖蹟文化節」，以「敬字惜紙」為主軸，5日及6日兩天將登場，舉辦迎、送聖蹟儀式等活動為學子祈福。圖為活動海報。（高雄市美濃區公所提供）中央社記者張已亷傳真 113年5月1日
高雄市美濃區「2024送聖蹟文化節」，以「敬字惜紙」為主軸，5日及6日兩天將登場，舉辦迎、送聖蹟儀式等活動為學子祈福。圖為活動海報。（高雄市美濃區公所提供）中央社記者張已亷傳真 113年5月1日
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（中央社記者張已亷高雄1日電）高雄美濃2024送聖蹟文化節5、6日以「敬字惜紙」為主軸，在美濃文創中心前廣場等地舉辦。選定農曆3月28日倉頡先師聖誕當天在美濃舊橋舉行送聖蹟放聖儀式為學子祈福。

高雄市美濃區公所新聞稿表示，5日文化節首日活動上午由「迎聖蹟巡禮」揭開序幕，隊伍從廣善堂出發並在各「敬字亭」前進行儀式，由主祭官將聖蹟（字紙灰）交接給參與學童，再接續交給迎聖蹟隊伍，象徵薪火相傳及文化傳承。

下午在美濃文創中心前廣場有多個在地藝文團體演出，包含「藍雨舞蹈團」、「美濃婦女合唱團」、「高雄原鄉心靈悠客樂舞團」、「美濃國小舞蹈社」、「龍肚國中八音團」等，現場還有特色市集與詩書文字趣味闖關，鼓勵學童加入美濃特色元素，創造具在地風貌「美濃大字帖」。

另外安排廣善堂大雄寶殿舉辦書法比賽，邀請國中小學童到文學之鄉美濃揮毫筆墨，感受現代書法多元復古與創新相互環扣關係。

美濃區公所表示，原依傳統是在農曆正月初九舉行儀式，今年改在倉頡先師聖誕日舉行。6日將遵循古禮祭拜與請神，隊伍從廣善堂出發，在鑼鼓、客家八音團、恭送聖蹟牌引領下，由身著藍衫婦女挑著字紙擔步行至美濃舊橋進行開壇儀式；抵達後將以竹勺舀起字紙灰，透過竹道引流流入溪中，上達天聽，庇佑美濃子弟學業進步。

美濃區長謝鶴琳表示，美濃傳統「敬字重字，崇尚文風」觀念，對書寫後的字紙極為尊崇，村莊中因此設立焚燒字紙爐亭「敬字亭」，亭下石牌上供奉倉頡、孔子、文昌帝君等與教育相關神祇。

謝鶴琳指出，儀式反映美濃對文學和教育高度重視、展現客家人敬字惜紙精神，在數位科技普及、越來越少人親手提筆書寫環境下也更顯珍貴。（編輯：孫承武）1130501

#美濃
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