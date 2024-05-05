桃園機場維護商工人踏穿天花板卡半空 勞檢處將開罰

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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）承攬桃園機場公司設施維護的長薪公司，4日發生天花板掉落、工人卡在半空意外，桃園市勞檢處今天檢查後表示，長薪公司違反職業安全衛生法規定，將依法處3萬元至30萬元罰鍰。

昨天下午2時許，桃園機場建築設施維護承攬廠商長薪公司，在第二航廈北側出境旅客休息區進行維護作業時，因工作人員作業疏失導致天花板掉落，桃園國際機場公司表示，長薪公司未依機場相關作業規定，將作業區與旅客活動區域進行隔離，已立即檢討、就違反作業規定部分追究責任，將依合約重罰；督導不周部分，也會進行內部檢討究責。

桃園市政府勞動檢查處下午發布新聞稿表示，今天派員前往桃園國際機場實施勞動檢查，長薪室內裝修有限公司承攬機場公司「桃園國際機場建築房舍設施維護勞務採購」案。

勞檢處指出，因位在第二航廈北側轉機旅客休息區天花板內有雨排水管線需進行查修，長薪公司未依作業程序，使用A字梯沿管線逐步移動掀起天花板進行檢修，卻使勞工進入未有防止踏穿墜落設施的輕鋼架天花板內進行管線查修作業，造成作業勞工踏穿天花板情事，已違反職業安全衛生設施規則，所幸沒有勞工受傷。

勞檢處說，長薪公司違反職業安全衛生法規定，將依法處新台幣3萬元至30萬元罰鍰，機場公司部分未發現有明顯違反規定情事，勞檢處已要求機場公司加強承攬管理，確實督促承攬廠商依法令規定辦理安全防護措施，避免類似案件再發生。（編輯：李錫璋）1130505