桃機天花板掉落3旅客輕傷 機場公司：空陸側營運正常

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場3日電）今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，桃園國際機場也受到影響，桃園國際機場公司表示已成立應變中心，空陸側營運正常，但航廈內發生多處天花板、牆面及灑水頭掉落，出境2名本國籍、入境1名越南籍旅客被砸輕傷。

機場公司表示，桃園地區上午7時58分發生5弱級有感地震及後續餘震，機場公司立即成立應變中心，各單位立即現地巡檢，跑滑道及燈光經2次關閉巡視後確認正常，航廈通關正常，但航廈內發生多處天花板、牆面及灑水頭掉落，出境2名本國籍、入境1名越南籍旅客被砸紅腫輕傷，經派人關心後可進行後續行程。

機場公司說，航廈內電梯確認正常後都已復歸使用，航廈電力、行李分檢系統、入境轉盤、報到櫃台、轉機安檢、證照查驗、航廈電車經確認後恢復正常使用、T3工地、資訊機房、官網服務等均正常。

機場公司指出，至於聯外大眾運輸系統，包括高鐵、機場捷運等目前停駛檢修中，搭機旅客請預留足夠時間或改搭其他運具。（編輯：林恕暉）1130403

花蓮3日上午發生芮氏規模7.2地震，全台有感。桃園國際機場也受到影響，一處提款機旁的牆面磁磚剝落。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年4月3日