全球百大機場評比 桃機第66進步16名

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）英國非營利獨立調查機構Skytrax於17日晚間公布2024年最佳百大機場評選結果，桃園國際機場排名全球第66名，較2023年進步16名。

桃園國際機場公司今天發布新聞稿，Skytrax全球百大機場排名，桃機是第66名，但在年旅客3000萬至4000萬區間最佳機場排名，則是全球第9名。另外，在最佳證照查驗獲全球第5名、最佳安全檢查第9名、最佳行李遞送第8名，最乾淨機場全球也是第9名，也就是有5項評比進入全球前10名。

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桃機公司指出，2023年度桃機客運量達3535萬人次，恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前73%，解封後桃園機場旅運量復甦顯著，旅客出入境通關、轉機休憩、餐飲購物及聯外交通等各面需求也隨之提升，機場公司偕同警政署航空警察局、移民署國境事務大隊、關務署台北關等CIQS單位，致力打造旅客高效率、智慧化及親切的通關服務，同時也升級行李輸送及分揀系統設備。

桃機公司說，Skytrax百大最佳機場評比範圍涵蓋全球500多個機場，根據來自100多個國家的旅客填寫超過1300萬份調查問卷，評估在一系列機場服務和關鍵績效指標方面的體驗，包括登機手續、抵達、轉機、購物、安檢和出入境至登機等，這項評比為機場和航空公司服務品質的指標之一。桃園機場整體成績雖然較去年進步，仍有許多待提升的空間。（編輯：管中維）1130418