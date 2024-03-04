桃機南跑道歲修惹民怨 機場公司將視實際情況調整

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（中央社記者吳睿騏桃園機場4日電）桃園機場南跑道歲修導致航班延誤引發民怨。桃園國際機場公司說，今天共有647架次起降，飛航服務總台除採行到場航班加大流量管制措施，也將視實際運作情況調整相關管制。

機場公司表示，桃機昨天受單跑道運作影響，航班陸續出現不同程度延誤情形，昨天共計698班次起降，其中有10班客機、2班貨機轉降其他機場，後續陸續返回桃機。機場公司昨天下午起也與飛航服務總台同步因應，航班於今天凌晨陸續恢復正常。

桃園國際機場公司總經理范孝倫接受媒體聯訪表示，機場公司從去年11月、12月、今年1月、2月都邀集航空公司業者、飛航管制單位、桃園市機師職業工會、地勤業者等討論，擇定於3日至5日實施南跑道歲修，並於2月21日發布飛航公告（NOTAM），使航空公司儘早於飛航計畫中預為因應。

范孝倫說，機場公司今天上午也召開應變會議，交通部常務次長林國顯、民航局長何淑萍也到現場督導協助。後續機場公司也召集航空公司舉行初步檢討及因應會議，討論未來精進相關作為，務必將對航班影響程度降至最低。

范孝倫指出，機場公司統計離場航班延誤情形，準點航班有53%、延誤30分鐘以內14%、延誤30至60分鐘11%、延誤1至2小時12%、延誤2小時10%。

范孝倫表示，今天共計有647架次，整體較昨天少，清晨抵達早班機營運正常，預估上午11時後進入航運尖峰，由於單跑道每小時起降容量為30架次，後續陸續會有航班遞延情形產生，飛航服務總台除採行到場航班加大流量管制措施，將視實際運作情況調整相關管制作為。

范孝倫指出，這次較大規模範圍的跑道歲修，距離上一次較大規模整修已有2年時間，這次的工程有跑道鋪面整理，與一般馬路鋪面強度的要求來得更高，機場公司也同步檢討施工工序，總計施工區域16處，全長約1800公尺，包含部分滑行道及燈光設施。

范孝倫說，相關工程預計提早於今晚12時完成，之後即可開放雙跑道營運，恢復正常起降，比原先飛航公告主跑道開放時間預計縮短約16小時，原先規劃下半年執行的北跑道歲修，會借鏡這次經驗進一步檢討，可以做更好的安排才會啟動。（編輯：方沛清）1130304