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桃機南跑道歲修班機延誤 旅客可上網查最新動態

2024/3/3 19:13（3/3 19:43 更新）
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圖為桃園國際機場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳睿騏桃園機場3日電）桃園國際機場公司今天表示，南跑道進行年度維修，關閉時間為3日上午10時至5日下午4時，共計54小時。由於只剩單跑道起降，航空公司表示，旅客可上網查詢班機最新動態。

桃園機場公司下午發布新聞稿表示，桃機南北跑道需定期輪流維修，經與各單位從農曆年前起多次協調後，擇定於年度航情量較低且順利完成農曆春節疏運任務後進行，這次辦理南跑道年度維修，關閉時間為3日上午10時至5日下午4時，共計54小時，飛航公告也已發布。

機場公司指出，今天是第一天執行單跑道運作，飛航服務總台於班機到場尖峰時段對鄰區實施5分鐘至10分鐘適度流管措施，降低對航情的影響。

機場公司說，期間航機有於空中等待情形，部分航機因油量考量轉降高雄、松山，機場公司將視今天航班狀況，與相關單位討論並進行檢討，以改善後續航機於空中等待之情況。

有旅客在網路上討論表示，由於跑道歲修的影響，從早上開始，不論是起飛或降落班機都有延誤情況，桃機的地面跟天空依然在排隊中，提醒搭機民眾要有心理準備。

中華航空公司表示，配合桃園機場南跑道歲修封閉，華航今天航班除已多備油因應，部分航班因流量管制安排轉降高雄或松山，旅客可利用華航網站或APP查詢最新航班動態資訊。（編輯：李錫璋）1130303

#桃園機場公司
#桃機
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