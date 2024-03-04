桃機南跑道歲修航班延誤惹民怨 王國材：今晚12時前提前完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園機場南跑道年度歲修造成多架班機起降延誤改時甚至部分需轉降，引發民怨。交通部長王國材今天指出，影響超乎預期，除予以檢討，歲修時間也會提早在今晚12時前全部完畢。

王國材上午出席視察「桃園捷運棕線計畫」前接受媒體聯訪表示，跑道歲修是航安一部分，桃機南跑道歲修去年就與相關單位討論，原訂定於3月3日至3月5日、合計3天執行作業。

他指出，桃機昨天共有698架班次，但因只剩下北跑道起降，確實發生壅塞情形，昨晚已請民航局長何淑萍等人進駐桃機處理，今天凌晨2時許所有前一天飛機都已處理完畢。

王國材表示，今天持續在桃機處理2部分，首先在航管部分，因各國飛到台北飛航情報區的飛機會有航管，盡量協請在起飛機場不要這麼早出發；其次，原本3月3日到3月5日的維修時間，會縮短變2天，今晚12時前會全部維修完畢，這次確衝擊比想像中大。

他指出，會與航空公司、機場溝通，是否有可更精進之處，今天上午相關單位也已開過檢討會議，會持續檢討，今天雖仍會受影響，但凌晨從歐美飛抵的飛機大致沒問題，目前高峰點在上午11時，將有人員進駐桃機，馬上即時處理，希望減少影響。（編輯：戴光育）1130304