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桃機航站北路2/20恢復通車 因應運量及工程推動

2024/2/17 15:54（2/17 16:06 更新）
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桃園國際機場20日起將恢復航站北路全線通車，為提供用路人與旅客清楚的交通資訊，已製作以駕駛第一視角的解說接、送機行車動線影片，透過媒體、社群、導航圖資業者等管道宣導。中央社記者葉臻攝 113年2月17日
桃園國際機場20日起將恢復航站北路全線通車，為提供用路人與旅客清楚的交通資訊，已製作以駕駛第一視角的解說接、送機行車動線影片，透過媒體、社群、導航圖資業者等管道宣導。中央社記者葉臻攝 113年2月17日
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（中央社記者葉臻桃園機場17日電）桃園國際機場股份有限公司今天指出，因應旅運量成長及配合桃園國際機場第3航廈工程推動，將從2月20日起恢復航站北路全線通車。

機場公司表示，航站北路為配合第3航廈施工，已封閉約有6年。航站北路劃設3車道，通車後國道2號機場端仍是由航站南路前往第1、2航廈；離開機場則行駛新開通的航站北路，恢復南進北出、雙線分流行車動線。

機場公司指出，通車後往來1航廈行車動線不變，2航廈送機則需在離開時，依指標繞行第4停車場（P4），循航站北路前往國道1、2、3號或省道台4線；2航廈接機離開時，需依指標循航站北路前往國道1、2、3號或省道台4線。

機場公司表示，為提供用路人與旅客清楚的交通資訊，已製作以駕駛第一視角的解說接送機行車動線影片，透過媒體、社群、導航圖資業者等管道宣導。

機場公司指出，第3航廈興建工程自2021年6月動工後持續推進，為兼顧營運與建設，並提供後續南登機廊廳工程所需基地，航站北路恢復通車將是完成第3航廈興建階段的重要里程碑；行經航站北路時，也可看見第3航廈及北登機廊廳的外觀工程。（編輯：戴光育）1130217

桃園國際機場因應旅運量成長及第3航廈工程推動，20日起恢復航站北路全線通車，通車後國道2號機場端仍是由航站南路前往第1、2航廈，離開機場則行駛新開通的航站北路，恢復南進北出、雙線分流行車動線。中央社記者葉臻攝 113年2月17日
桃園國際機場因應旅運量成長及第3航廈工程推動，20日起恢復航站北路全線通車，通車後國道2號機場端仍是由航站南路前往第1、2航廈，離開機場則行駛新開通的航站北路，恢復南進北出、雙線分流行車動線。中央社記者葉臻攝 113年2月17日
#桃園機場
#第3航廈
#機場公司
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