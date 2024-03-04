桃機南跑道歲修延誤航班 交通部：工程比往年大且未注意交通量

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（中央社記者余曉涵台北4日電）桃機南跑道歲修導致昨天起航班大延誤，引發民怨。交通部今天指出，這次歲修工程較以往一般歲修還要大，加上相關單位未能意識到交通量，導致超乎預期的延誤，會要求檢討改善。

桃園機場南跑道年度歲修造成多架班機起降延誤改時甚至部分需轉降，引發民怨。

根據桃園機場統計，昨天準點航班率為53%，延誤30分鐘以內14%；延誤30到60分鐘11%；延誤1到2小時12%；延誤2小時10%。

對此，交通部次長林國顯告訴中央社記者，這次歲修在去年11月開始就跟各單位討論，為了要避開春節的高峰期，因此才挑3月初的時間。

林國顯指出，這次的歲修較以往歲修大，過去只需挑一天或幾個小時，但這次因跑道有10幾個狀況，有些部分必須要挖比較深來處理，因此工程單位提出較大規模的整修，因此整修規模超越過去的一般歲修。

林國顯表示，工程單位提出歲修計畫後，應該要會同航務、航空公司一起討論，只要關閉超過1天，就要考慮供給服務，尤其桃園機場2條跑道1小時可以起降50架次，單一跑道就剩約30架次，若尖峰時段就應該配合調整。

林國顯表示，這次工程提出的計畫，業務部分跟航空公司都沒有併同調整，因此這部分需要檢討。這次工程單位提出的工期較長，相關單位也沒有意識到現在的交通量很大，每天超過600班次起降，才會導致超乎預期的延誤。

林國顯強調，未來有相關歲修工程，業務單位跟航務也應該配合調整，航空公司要配合調整相關航班，航管部門也必須要有流量管制。

至於外界認為跑道歲修應該要告知一般民眾，而不是只針對航空公司發布飛航公告，對此，林國顯表示認同，他說，這部分應該也要讓民眾知道，因為飛航公告要調整航班，就會變動航班時間，會要求桃園機場公司要儘早告知民眾。（編輯：李亨山）1130304