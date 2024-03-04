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桃園機場南跑道歲修完成 晚間9時恢復雙跑道營運

2024/3/4 22:01（3/4 22:32 更新）
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（中央社記者吳睿騏桃園機場4日電）桃園國際機場公司今天晚間表示，機場南跑道歲修作業提前在晚間9時完成並開放，同時恢復機場雙跑道營運，聽到這個好消息，許多在桃機等候班機的旅客紛紛鬆了一口氣。

桃園國際機場公司晚間發布聲明表示，桃園國際機場南跑道歲修工程，主跑道部分經調整工序及進行場面開放前檢查，已在晚間9時開放，恢復機場雙跑道營運，之後第1班起飛的是長榮航空BR18班機台北飛舊金山，首班降落的是菲律賓航空PR894班機從馬尼拉飛台北。

桃園國際機場公司總經理范孝倫稍早指出，提早完工是透過調整工序方式，把屬於主跑道部分列在優先完成，對施工品質、未來飛航安全部分仍以原標準檢視，也會持續觀察執行後的效果，持續列為巡檢重點。

部分計劃晚間出國的旅客，在得知跑道歲修完成提早啟用，大呼總算鬆了一口氣，雖然覺得就算班機延誤，旅行社也會做好安排，但得知機場已恢復雙跑道營運，還是覺得很開心旅行不會受到影響。（編輯：陳清芳）1130304

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