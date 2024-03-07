桃園機場跑道歲修檢討 未掌握疫後航班新高等釀塞機

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）桃機3日歲修南跑道，航班大亂，桃機股份有限公司檢討，原以為挑到最適時間歲修，但當天航班申請量是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後新高，且未最後檢視而失誤。

交通部長王國材昨天說，交通部會在2週內提檢討報告及懲處相關人員。

參與桃園國際機場公司內部檢討會議人士告訴中央社記者，原本研判春節後航班量少，影響可降到最低，3月3日上午10時到3月5日下午4時是理想修跑道時間，1月26日找相關單位協商後敲定。

此外，與會人士表示，修跑道要配合天氣，根據交通部中央氣象署預報，這幾天沒下雨最適合，桃機公司2月19日又與相關單位開會最後確認。

根據會議紀錄，桃機公司兩次協調會，航空公司代表聯席會、航空公司、飛航管制單位、機務聯誼會、桃園市機師職業工會及地勤業者都參與，未表達異議。

桃機預估修跑道期間每天航班量約675班到680班，部分航班會延誤，協調會中已請航空公司當天航班要多帶油料，但後來發現3月3日航空公司申請航班量是698班，為疫情後單日新高，比春節單日最高除夕692班多。

另據桃機公司內部檢討，2月28日僅放假1天，但不少民眾請休2月29日及3月1日，搭配3月2日、3日週例休出國旅遊，航空公司因應需求增開不少區域航班，桃機公司卻不知道，未能及早請工務單位延後進場維修，或提前請航管單位準備流量管制。

與會人士表示，桃機2月19日開協調會後以為一切如預測，之後未再檢視航班量，導致航班誤點情況超過預期，另目前檢討重點在工務單位與航務單位未做好協調。

根據桃機稍早公布資料，3月3日47％航班誤點，14％延誤30分鐘內，11％延誤30分鐘到60分鐘，12％延誤1小時到2小時，10％延誤2小時。（編輯：李明宗）1130307