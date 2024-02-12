護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）民眾從國際機場入境時，有時會遇到在行李轉盤旁執行任務的檢疫犬，另外機場海關還有緝毒犬，桃園國際機場稱牠們是護國神犬，分別由米格魯和拉不拉多擔綱大任。

桃園國際機場公司介紹配置國境第一線的檢疫犬隊和緝毒犬隊。

桃機說，護國神犬必備條件是「好吃」或「貪玩」，數量較多的檢疫犬種是米格魯，因米格魯原生種是獵犬，天生俱備追蹤氣味的特長，加上好秀吃，經過訓練的米格魯可嗅出夾藏的動植物檢疫物，聞到後領犬員會給予餅乾當獎賞。

桃機說，全國有56隻檢疫犬，桃園機場所在的防檢疫局新竹分局就配置28隻，值勤地點包括機場航廈及快遞貨物倉儲區，全天24小時、分3班，協檢疫員稽查旅客行李及空運快遞貨物是否夾藏水果、肉類等動植物檢疫物。

桃機說，為維持檢疫犬健康，防疫檢疫局還購置狗狗的跑步機，由受過犬隻體適能指訓練的領犬員，引導檢疫犬定時上跑步嘰動筋骨，鍛緗核心肌群，保狗狗的身材，強化執勤時跳上跑下需要的體力。

檢疫犬靈敏的嗅覺有助提升檢疫效率，但也曾有「凸槌」意外。桃機舉例，過去曾發生某隻檢疫犬在行李轉盤旁的旅客行李中聞到異狀，受檢旅客從背包中拿出一顆蘋果，檢疫犬卻突然跳起來，一口把蘋果咬住讓旅客和領犬員都嚇一跳，之後由領犬員將狗狗帶回去複訓，讓狗知道不能有突兀的舉動。

桃機介紹，緝毒犬是機場另一護國神犬，成為緝毒犬的條件是活潑愛玩，通常挑選拉不拉多犬種，目前關務署台北關管轄的緝毒犬隊有11隻，經過挑選及嚴格訓練，激發拉不拉多愛玩的天性，努力去嗅出藏匿的毒品，當正確聞到毒品後，領犬員會丟出毛巾結製的模擬骨頭玩具，緝毒犬就能與領犬員玩互動遊戲作為獎勵。

桃機說，為維持緝毒犬的專注力，會以風險地區入旅客及貨物為主要稽查對象，海關將這些行李及或貨物集中在一個區域，緝毒犬每次上場聞5至10分鐘。

桃機提醒，因檢疫犬或緝毒犬值勤時會旅客邊打轉，常吸引愛犬人士逗弄或要求合照，但這些外來干擾會讓狗狗分心，領犬員也會拒絕這類要求。（編輯：張雅淨）1130212