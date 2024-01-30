桃機智慧廁所能偵測人流、衛生紙量 獲日本2大賞肯定

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）桃園國際機場公司持續提升服務，在73間使用率高的洗手間，裝設智慧通報系統，能即時偵測人流、異味、溼度、衛生紙量，讓旅客舒適如廁，2023年還獲得日本廁所協會大賞肯定。

桃機公司今天在交通部行記者會，介紹桃機自2020年起推動的智慧化管理廁所方案。

桃機公司總務處長謝懷慧說，2020年開始，陸續在旅客使用率高的洗手間，導入智慧化系統清潔管理，裝設「人流」、「濕度」、「異味」及「衛生紙量」偵測模組，目前已有73間洗手間裝設，應用4G電信網路的NB-IoT科技，可做到主動偵測、預防異常、即時通報、提高維護效率4大功能，全面掌握廁間即時狀態，巡檢頻率從原本約每20分鐘縮減為每10秒1次。

謝懷慧說，這套智慧化系統，在洗手檯及地面位置加裝溼度感應器，確保檯面無水漬、地面無積水；洗手間出入口天花板安裝人流感測元件，若瞬間湧入如廁民眾，系統會發出通知，可立即調派工作人員至現場加強維持環境清潔。

另外還加裝阿摩尼亞及硫化氫氣味偵測感應元件，可監控廁所異味氣體並即時回報打掃，確保洗手間內無異味；馬桶旁衛生紙盒內安裝感測元件，當捲紙量低於5%（約1公分），就會通知工作人員須注意更換衛生紙捲。

謝懷慧說，桃機的智慧洗手間，獲得2023年日本廁所協會（Japan Toilet Association，JTA）廁所獎未來賞及人氣獎。這次參賽門檻高，須提供服務滿3年以上才有入圍資格，評審委員認為桃機的智慧洗手間具有技術潛力，以目前的發展和成熟度，讓人們對洗手間的未來寄予厚望。

謝懷慧說，桃機目前有500多間洗手間，未來3年會持續在平常時段使用率不高，但尖峰時段需求大的洗手間，設智慧報系統，到2026年，桃園國際機場智慧洗手間可增加至96間。（編輯：陳政偉）1130130