東亞重要轉運樞紐 桃機2023轉機625萬人次創新高

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）桃園國際機場2023年旅運量達3535萬人次，桃機公司今天表示，其中轉機客創新高、達625萬人次，比2019年成長17.5%，經台灣轉機往返北美及東南亞為主力，凸顯台灣是東亞重要轉運樞紐地位。

桃機公司今天在記者會公布，2023年桃機旅運量快速恢復、達3535萬人次，達2019年疫情前73.11%，尤其過境及轉機力道強，轉機人數達625萬人次，歷年來最高，較2019年的531萬人次成長17.5%。

桃機董事長楊偉甫說，因應轉機旅客快速成長，桃機特別更新機場內的轉機標誌，強化識別性，提升轉機效率。

桃機總經理范孝倫說，從桃機轉機旅客的大幅成長，可凸顯台灣是東亞重要轉運樞紐的地位。

桃機旅客量2019年在國際上的排名是第10，因台灣是2022年10月才解封，桃機預估2023年國際排名大約是第15。

不過，2023年桃園機場的轉機旅客量，表現相當亮眼，桃機統計人數達有625萬人次，較疫情前2019年531萬人次成長17.5%，創歷年新高，經台灣轉機往返北美與東南亞旅客為主力，占比達3/4。

長榮航空因積極拓展美國航線，載運的轉機旅客高達64%，華航的轉機客約占33%，星宇航空去年才開闢2條美國航線，目前轉機客占比是2%，其他外籍航空載運的轉機客只有1%。

在各區域航線恢復情況上，桃機統計，北美的美國、加拿大及中南半島5國，包括泰國、越南、柬埔寨、寮國、緬甸，2023年在桃機的飛航架次都超過2019年疫情前。

桃機發現，北美航線旅客量占比已從2019年的8%，提升至2023年的11%，東南亞航線從2019年的24%，提升至2023年的31%，東北亞航從31%增至33%，大洋洲維持1%，港澳線從15%降為12%，兩岸線從17%降至7%。（編輯：陳政偉）1130124