寄養家庭10年甘苦談 緝毒犬非寵物只能愛在心裡

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（中央社記者張璦台中24日電）在台中市寄養家庭前院奔跑的拉布拉多Wiki，是溫惠容一家近10年間照料過的第16隻海關緝毒犬中心幼犬；Wiki下週才要滿6個月，雖在年齡上定義仍屬「幼犬」，但體重已來到快20公斤，與牠身旁的退役緝毒母種犬Xena個頭沒差多少。

許多民眾寵愛毛小孩無極限，但對全台60多個海關緝毒犬寄養家庭來說，由於犬隻未來可能成為為國效力的工作犬，因此愛的方式有種種限制，舉凡狗狗不可進入屋內、玩到躺下翻肚已「嚴重採紅線」。

中央社記者實地走訪協助培育護國神犬的寄養家庭，溫惠容一家頂著7月正午烈日在家門前受訪，原因是在寄養家庭的「準緝毒犬」並非「寵物犬」，不可進到屋內，與人親暱程度需謹慎拿捏；不過，海關緝毒犬中心向來非常強調犬隻福祉，溫惠容也為狗狗在前院增蓋遮蔽物、小木屋，提供冰塊、沖冷水澡降溫。

緝毒幼犬繁殖拚翻倍 寄養、訓練場需求大

財政部關務署旗下的海關緝毒犬中心指出，在寄養家庭成長的幼犬，未來接受緝毒犬訓練的成功率，遠高於犬舍圈養的幼犬。

因應業務發展，海關緝毒犬中心拚未來3年幼犬繁殖數量增加1倍，寄養家庭需求隨之大增，希望桃園以南、雲林以北，房舍符合要求的民眾踴躍加入，也亟需中部大廠、民間企業，出借倉儲空間，讓犬隻模擬訓練。

在海關緝毒犬中心負責寄養家庭業務以及培育發展的張哲培，時常得開車訪視寄養家庭情況，對犬隻進行評估；他表示，幼犬多會在3個月大時到寄養家庭，10個月大至1歲初離開，期間由寄養爸媽按照SOP提供照顧、社會化訓練，讓狗狗熟悉人類環境。

張哲培說，拉布拉多3個月至6個月大時會迎來黃金成長期，寄養家庭在這期間的教養，對於日後幼犬能否出師成為緝毒犬而言，相當關鍵。

資深寄養家庭SOP顧幼犬：愛在心裡為牠好

台中市家庭主婦溫惠容2013年在報紙上看見緝毒犬寄養家庭招募訊息，評估過後決定成為「護國神犬隊」推手一員，而第一隻寄養在溫惠容家的犬隻，正是現年9歲的Xena。

溫惠容說，每隻寄養狗狗「都是心肝寶貝」，疼之外，要知道牠以後是為國家效力的工作犬，與寵物犬不同，不可寵上天；先前女兒會忍不住想寵愛幼犬，但有了經驗後，已經知道「愛在心裡」是為牠好。

緝毒犬培訓中心會提供寄養家庭一套標準指引，溫惠容表示，現在，她與先生、女兒會每週定期輪流帶Wiki去火車站、高鐵站或台中觀光酒廠等，進行搭手扶梯等社會化訓練，讓牠身心發展更趨成熟，對之後回到中心接受培訓，才有挹注。

談及擔任寄養家庭將近10年發生的趣事，溫惠容說，曾有一隻幼犬誤將拔河遊戲用的一小塊布條吃下肚，當時親自戴手套「協助」狗狗將其順利排出，讓全家印象深刻。

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已是寄養家庭「專業戶」的溫惠容，回憶起「新手爸媽」時期，每逢將幼犬送回緝毒犬培訓中心，都會不捨落淚，現在則相對理性，時不時翻看照片想念，並定期到狗狗工作的海關犬舍探視。

溫惠容細數曾經帶過的狗狗現在在哪一關口、政府機構「高就」，露出驕傲神情，她說，一隻緝毒犬的養成實在不容易，是培訓中心、寄養家庭攜手努力的成果，等Wiki離家踏上正式培訓之路，若她體力許可，也會歡迎下一隻準「護國神犬」到家寄養。（編輯：楊凱翔、林淑媛）1110724