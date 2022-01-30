「好鼻師」 緝毒犬去年攔下市價3.3億毒品

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目前全台共有37隻執勤中的緝毒犬，與領犬員搭配，「一人一犬」發揮好默契屢建緝毒功勞。（財政部關務署緝毒犬培訓中心提供）中央社記者吳佳蓉傳真 111年1月30日

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（中央社記者吳佳蓉台北30日電）當大多數人正享受春節假期，全台緝毒犬隊仍不鬆懈，照常鎮守國門；關務署統計，2021年緝毒犬隊共攔下758公斤毒品，市值高達新台幣3.3億元，是海關查緝的最佳夥伴，對毒梟來說則是難敵的剋星。

目前全台共有37隻執勤中的緝毒犬，與領犬員搭配，「一人一犬」發揮好默契屢建緝毒功勞，且全年無休，農曆春節照常出勤。

關務署緝毒犬培訓中心接受中央社記者訪問時表示，民眾在農曆春節依習俗會領紅包、吃年節大餐，但為維持狗狗健康體態、規律作息，無法在過年期間特別為緝毒犬「加菜」或有特殊獎勵，依然照常輪班。

一年365天只要有高風險班機或快遞、郵包抵台，緝毒犬就會出勤嗅聞，一趟工作約10分鐘內完成，之後休息等待下次出擊。

緝毒犬培訓中心指出，去年緝毒犬隊共協助破獲91件毒品走私案，件數看似不高，但查獲毒品重量不低，達758公斤，換算市值高達新台幣3.3億元，其中又以K他命為大宗。

因難逃護國神犬這關，近年毒梟想方設法改變走私夾藏方式，緝毒犬培訓中心指出，過去曾接獲國外情資，有中南美洲毒梟，為不想讓緝毒犬靠近貨物，想到在貨物上噴灑狼的氣味來嚇狗夠，但反而會使緝毒犬行為改變，領犬員與狗夠默契一向很好，看到異常行為領犬員反而更會去查，弄巧成拙。

緝毒犬培訓中心說，雖然一般是訓練緝毒犬聞到毒品氣味要坐下，但任何行為改變，同樣也是指標之一，面對毒梟走私手法不斷變異，查緝時也會更加敏銳因應。

緝毒犬培訓中心說，曾有毒梟以「複寫紙」覆蓋包裹裡的違禁品，想藉此讓X光機無法照出內容物，結果因「複寫紙」味道重，反而刺激緝毒犬行為改變，藉此發現異常。

緝毒犬培訓中心表示，隨著近年海運快遞專區成立，加上2026年桃園機場第三航廈完成，預計將在2025年前擴編犬隊，目標擴增至44組（1緝毒犬搭配1領犬員）。

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此外，培訓中心也將接下更重大的任務，將成為專門培育拉布拉多執勤犬的平台，不只緝毒犬，未來也會將適合的拉布拉多幼犬協助培養成緝菸犬、搜救犬、偵爆犬等，以協助消防署、警政署、農委會防檢局、憲兵等單位的勤務需求。

培訓中心表示，從澳洲引入緝毒犬制度至今，台灣母種犬已進入第二代，產下的幼犬一胎比一胎更為健壯，連帶拉升幼犬通過培訓成為執勤犬的成功率至2成以上，未來護國神犬團隊將更為壯大。（編輯：謝佳珍）1110130