偵爆犬「粗骨」過世火化 新北警列隊追思送別

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新北市退役偵爆犬「粗骨」於民國102年生於宜蘭縣，同年即加入新北市刑警大隊警犬隊，由於身材不比一般的比利時狼犬，因此取名「粗骨」，110年5月服役滿7年後退役，日前不敵病魔逝世。（新北市刑警大隊提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年7月6日

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市刑大警犬隊偵爆犬「粗骨」過世，刑警大隊長今天率警犬隊刑警、服勤中警犬，在火化追思會時，不捨地列隊送「學長」走完生命最後旅程，這場「畢業典禮」場面肅穆哀傷。

新北市警察局警犬隊隊長馬清基下午接受中央社記者電訪表示，毛色土黃的偵爆犬「粗骨」是比利時公狼犬，這類犬常被訓練做為工作犬，因為聰明容易訓練，且相當有耐性，加上體型屬於中型犬，非常適合從事巡邏或調查。

馬清基說，「粗骨」於民國102年生於宜蘭縣，同年即加入新北市刑警大隊警犬隊，由於身材不比一般的比利時狼犬，因此取名「粗骨」，期許牠強壯機智、精力充沛又能夠機敏忠誠。

馬清基說，目前警犬隊共有20隻服勤中的偵爆犬、緝毒犬、血跡偵搜犬；「粗骨」當年歷經半年訓練後，於103年5月完成偵爆犬測試，協助警方查緝爆裂物，也是警犬隊上元老級的警犬。

「粗骨」不但值勤認真，還會帶領「學弟」，也是唯一的血跡偵查犬「福星」，這對最佳搭擋是隊上的兩大明星。

馬清基說，血跡偵查犬負責找尋刑案現場的可疑血跡，幫助破案；「粗骨」負責防爆先譴任務，服役期間舉凡正、副元首蒞臨場所、兩屆總統大選競選活動維安、國慶大典等，都認真找出蛛絲馬跡。

馬清基表示，偵爆犬一旦發現可疑跡象，會交由刑事警察局防爆小組處理；各國國慶晚會、歐洲節慶祝活動、萬金石國際馬拉松、金馬獎與金曲獎頒獎典禮、新北歡樂耶誕城、台灣燈會、跨年晚會、平溪天燈節，都能看見「粗骨」認真執勤的身影。

「粗骨」於110年5月服役滿7年，依「政府部門執勤犬照顧管理規則」，去年與其他8隻警犬一同退役，並順利完成送養。不過，在規劃送養期間，因診斷出免疫性貧血及骨髓抑制等症狀，經評估不適合送養，就繼續留在警犬隊由同仁24小時輪班照顧。

牠幾乎一輩子都以警犬隊為家，也與領犬員建立絕佳默契。領犬員林志倫透過新聞稿表示，「粗骨」是他106年剛進入警犬隊時第一位搭檔，甚至引領他如何與犬隻互動，如何帶領警犬執行任務。

林志倫說，「粗骨」訓練有素、眼神堅毅，服從的態度從未鬆懈，讓人印象深刻。治療過程承受很大的痛苦，最終不敵病魔離世，也許是種解脫；只希望能用時間來平復自己心中的失落。

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「粗骨」6月27日晚間過世，今天在新北市萬里區「福田寵物城堡」舉行火化儀式及追思會活動，刑警大隊長蕭瑞豪率警犬隊及刑警同仁、牽著服勤中的警犬，在場列隊敬禮，向照片中的「學長」送最後一程。

市刑大說，感謝左岸動物醫院、台灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院、澄諾動物醫院、南京太樸動物醫院，提供「粗骨」最好的醫療及退休照料。為保障警犬健康，警犬隊每半年均會實施犬隻健康檢查，並採購專用保健品補充營養。（編輯：李錫璋）1110706

新北市刑大警犬隊退役偵爆犬「粗骨」逝世，刑警大隊長6日率警犬隊刑警、服勤中警犬在火化儀式及追思會現場列隊送「學長」走完生命最後旅程。（新北市刑警大隊提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年7月6日

新北市警局警犬隊退役偵爆犬「粗骨」為比利時公狼犬，於民國110年5月服役滿7年後退役，因診斷出免疫性貧血及骨髓抑制等症狀，經評估不適合送養，就繼續留在警犬隊接受照料，但今年6月底仍不敵病魔離世。（新北市刑警大隊提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年7月6日

新北市刑大警犬隊退役偵爆犬「粗骨」日前過世，6日在萬里區福田寵物城堡舉行火化儀式及追思會活動，市刑大成員到場送這位好夥伴最後一程。（新北市刑警大隊提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年7月6日