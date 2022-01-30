拚緝毒犬寶寶數量翻倍 寄養家庭、訓練場地需求大增

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培訓中心母種犬Hazel（綽號黑肉）趕在農曆年前卸貨，生下6隻超萌黑色拉布拉多幼犬，未來都將以W開頭的英文姓名來命名。（財政部關務署緝毒犬培訓中心提供）中央社記者吳佳蓉傳真 111年1月30日

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（中央社記者吳佳蓉台北30日電）接下建置拉布拉多執勤犬平台任務，關務署緝毒犬培訓中心表示，未來3年幼犬繁殖數量將增1倍，寄養家庭需求大增，盼桃園以南、雲林以北民眾踴躍加入，也亟需中部大廠、企業，提供更多幼犬訓練場所。

財政部關務署緝毒犬培訓中心28日剛喜迎新生命，母種犬Hazel（綽號黑肉）趕在農曆年前卸貨，生下6隻超萌黑色拉布拉多幼犬，未來都將以W開頭的英文姓名來命名，後續將對外徵求寄養家庭。

這樣可愛溫馨的畫面，未來將更頻繁上演。培訓中心表示，日前已接下任務，未來將成為全台拉布拉多執勤犬的培育平台，除培養拉布拉多幼犬成為緝毒犬外，也將培訓緝菸犬、搜救犬、偵爆犬等，滿足其他查緝單位需求。

因此，未來需繁殖更多幼犬，目前單供海關緝毒犬需要，繁殖量大約維持50隻就足夠，未來要以100隻來衡量，規劃在3年內要增加1倍，進而，對寄養家庭的需求也會大增；統計目前寄養家庭只有50個左右，希望更多家住桃園以南、雲林以北的民眾加入。

培訓中心說明，會限定寄養家庭居住範圍，主因是培訓中心位於台中后里，寄養期間中心人員需要時常去確認幼犬情形，因此以中部為佳。此外，要有可讓幼犬生活的庭院，庭園四周具夠高的圍籬，並有時間帶幼犬出門進行社會化訓練；寄養時的相關費用，則全部由中心來負擔。

培訓中心表示，特別感謝寄養家庭，幼犬在寄養家庭最多只待2個月至1歲以前的時光，但經常能獲得一輩子視如己出的愛。

當帶大的幼犬成功培訓為執勤犬時，寄養家庭通常相當祝福，還會大方與人分享自己的狗兒子如今在哪「高就」，或特別帶著幼犬小時候最愛的玩具、零食去探班。也有寄養家庭，在緝毒犬接近退役年齡時，提前表示想照顧狗狗到終老，盼重新再相聚。

另一方面，現在也缺乏可讓幼犬體驗更多元場景的訓練地點，呼籲更多中部大廠、企業加入，幫助幼犬在各式各樣的場景學習，可大大提高狗狗的搜尋樂趣與查緝能力，先前包含友達、美光中科廠都已加入，希望能有更多業者踴躍報名。

培訓中心表示，讓幼犬進行場景訓練，除是為加強社會化，更重要先熟悉未來在各關區查緝的狀況，因此，非常歡迎有倉庫的工廠或大賣場來加入。

民眾若在街上看到有人帶著一隻穿著「海關（CUSTOMS）」小背心的拉布拉多，就是寄養家庭正帶領幼犬上街做社會化訓練，可放心與其互動，讓狗狗感受到人類的親切，但記得別和幼犬玩太瘋或是餵食。（編輯：蘇志宗）1110130

緝毒犬幼犬於企業廠房中，訓練熟悉未來執勤場景。（財政部關務署緝毒犬培訓中心提供）中央社記者吳佳蓉傳真 111年1月30日