花蓮3隻搜救犬亮相 待完成認證加入特搜隊

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歷經強震及列車出軌事件後，花蓮縣消防局積極培訓特種搜救隊，110年並派員前往消防署訓練中心培訓3組搜救犬及領犬員，搜救犬們16日首度在花蓮亮相。中央社記者李先鳳攝 111年1月16日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）歷經花蓮0206地震與0402台鐵太魯閣號事故後，消防局積極培訓特種搜救隊，除40名特搜隊員之外，去年開始訓練3隻搜救犬，今天在119消防節慶祝活動首度亮相，吸引許多民眾拍照。

花蓮縣消防局今天在縣立體育場外館場舉辦119消防節慶祝活動，展示近年採購的車輛與裝備器材，並頒發110年鳳凰獎楷模及績優警義消人員，感謝全體打火兄弟姐妹們守護鄉親安全的辛勞。

其中在強化特種搜救能力方面，去年規畫辦理警義消救助訓練，另派員前往消防署訓練中心培訓3組搜救犬及領犬員，搜救犬今天首度在花蓮亮相。

災害搶救科長李龍聖接受媒體聯訪表示，去年1月關稅署捐贈3隻搜救犬分別是2隻拉布拉多和1隻傑克羅素梗犬，預計2年內完成所有訓練，接著進行國際認證，即可加入搜救隊執行工作。

搜救犬小組長曾景麟說，3隻搜救犬中，公的傑克羅素梗犬名叫Wilson，7個月大，由民眾捐贈；2隻拉布拉多犬1公1母，分別叫Fancy、Hero，年齡平均1歲多，原本為緝毒犬後轉為搜救犬。

曾景麟說，與搜救犬培養感情花了3個多月，隨時都帶著牠們，幾乎形影不離；現階段進行進階訓練，模擬災害現場建築物倒塌的瓦礫堆搜救工作。由於花蓮的訓練基地仍興建中，目前在南投竹山訓練中心的基地訓練。

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此外，今天活動的重頭戲是花蓮縣消防局特搜隊及救助隊的救災演練，利用各項搶救車輛及裝備結合內政部空中勤務總隊的黑鷹直升機，展開空中與地面立體救災搶救演練。由現場警、義消救災人員以各式搶救車輛及裝備結合進行搶救演練，也有黑鷹直升機空中吊掛與垂降。

救護方面，全縣各救護車皆配備12導程心電圖監視儀等生理監視儀，藉由雲端救護設備與鳳凰計畫結合，掌握緊急救護品質，成為醫院端急診室的延伸。另也規劃親子消防互動式體驗，體驗項目包含煙霧室、小小消防員、雲梯車等，讓民眾了解救難、救護的壓力與辛勞。（編輯：黃世雅）1110116

花蓮縣消防局積極培訓特種搜救隊，除40名特搜隊員之外，110年起也開始訓練3隻搜救犬，16日搜救犬在消防節慶祝活動首度亮相，可愛模樣吸引民眾搶拍。中央社記者李先鳳攝 111年1月16日