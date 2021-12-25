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宜蘭男子山區失聯多日 警消擴大搜救

2021/12/25 13:47（12/25 15:06 更新）
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62歲游姓男子16日進入冬山鄉茅埔城古道登山口後失聯至今，搜救尚無進展，宜蘭縣政府消防局25日申請新北市政府消防局支援搜救犬與消防人員協助，擴大搜尋。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 110年12月25日
62歲游姓男子16日進入冬山鄉茅埔城古道登山口後失聯至今，搜救尚無進展，宜蘭縣政府消防局25日申請新北市政府消防局支援搜救犬與消防人員協助，擴大搜尋。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 110年12月25日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）宜蘭縣消防局表示，62歲游姓男子16日進入冬山鄉茅埔城古道登山口後失聯至今，搜救尚無進展，今天已增派救難員與搜救犬擴大搜尋，希望早日找到游男。

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消防局表示，游男16日離家後與家屬失聯多日，家屬在19日向警消求助。經警方調閱路口監視器發現，游男16日中午騎乘腳踏車到達冬山鄉茅埔城古道登山口入山後未折返，腳踏車遺留現場。

消防局指出，19日至24日期間投入多名人員，在古道出入口與附近的三清宮、梅花湖等地搜救，但無進展。今天申請新北市政府消防局支援搜救犬與消防人員協助，擴大搜尋。游男失聯時身穿橘黑色短袖上衣及灰色長褲，如發現游男請與警消單位聯絡。（編輯：李錫璋）1101225

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