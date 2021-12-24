獨攀中央尖山失聯12天 桃園體育局股長遺體尋獲

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桃園市體育局全民運動科李姓股長11日獨攀中央尖山，失聯12天，台中市消防局24日透過空拍機，發現李男遺體在中央尖山的一處斷崖處。（台中市消防局提供）中央社記者趙麗妍傳真 110年12月24日

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（中央社記者趙麗妍、葉臻台中24日電）桃園市體育局全民運動科李姓股長11日獨攀中央尖山，失聯12天，台中市消防局今天透過空拍機發現，李男遺體卡在距離80公尺、20多層樓高的中央尖山一處斷崖上，待天候放晴，將再以直升機吊掛。

桃園市政府體育局全民運動科科長沈世國向中央社記者表示，今天接獲惡耗，第一時間就有跟家屬聯繫通報，體育局長莊佳佳也指示要全力協助相關事宜，家屬有任何問題都可提出，體育局會盡所能做最大的幫忙，後續也會進行關心致意和慰問。

李姓男子11日獨攀中央尖山，原定12日返回桃園，但直到13日家屬等不到人也無法聯繫上，驚覺出事。台中市消防局13日獲報展開搜救，最後發現李男最後發話位置在南湖溪山屋，出動大規模搜救並申請直升機尋找，今天透過空拍機，發現李男遺體在中央尖山的一處斷崖處。

台中市消防局救災救難第二大隊長余易佑表示，共出動3梯次27人前往救援，並視狀況申請空勤直升機協助。今天中午12時30分在中央尖山發現李男遺體，但因遺體位在80公尺高的位置，人員無法接觸，需申請直升機吊掛。

消防局指出，因山上天候不佳，搜救人員決定返回紮營地整理裝備後，開始下撤返回登山口。後續將視天候狀況，申請空中勤務總隊直昇機協助吊掛救援。

最後，沈世國也說，李男在體育局服務約有5年時間，是個責任心強、表現認真負責的同仁，對工作有使命感，不管是同事或是長官都很認同，同仁今天知道他不幸離世的消息後都很難過。（編輯：卞金峰）1101224