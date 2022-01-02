阿里山霹靂山步道7旬翁走失 空拍機加入搜尋

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（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）嘉義縣阿里山鄉樂野村霹靂山步道昨天發生一名75歲鄭姓老翁走失，搜尋至深夜仍未發現，消防局今天上午再度集結人力入山擴大搜救範圍，搜救人員也利用空拍機搜尋。

嘉義縣消防局今天發布訊息指出，來自台南的鄭姓老翁等4人昨天利用元旦連假前往阿里山鄉樂野村霹靂山步道健行，不過，其餘3人分別行走返途至山下登山口，直到昨天下午2時49分左右，卻一直等不到鄭姓老翁返回，立即報案協尋。

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消防局昨天立即派遣阿里山、奮起湖分隊人員前往搜救，並同步通知員警、嘉義林管處人員加入搜尋，以徒步地毯式搜索直至昨天深夜11時30分仍未發現。

消防局上午在頂湖自然生態園區停車場設立前進指揮站，集結相關人員再度入山搜救，並協請嘉義縣救難協會支援，嘉義縣消防局第三大隊上午也利用空拍機加入搜救，希望早一點找到走失的鄭姓老翁。（編輯：陳仁華）1110102