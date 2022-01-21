聽障男獨攀雪山失聯 15天後尋獲遺體

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）錢姓聽障人士去年12月31日申請攀登雪山西稜線、聖稜線，預計1月15日下山，7日他失去聯繫，台中市消防局今天上午發現遺體，因山上下雪無法搬運，待天氣好轉搬運下山。

台中市消防局今天透過文字稿表示，1月19日接獲通報，來自新北市53歲的聽障人士錢姓男子，申請攀登雪山西稜線、聖稜線，自去年12月31日至1月15日，為期16天，但卻在7日失去聯繫。

家屬指稱，錢男6日在通訊軟體LINE所留資訊在大劍山腳下營地過夜，7日傳送一張相片後，未再有其他資訊也聯繫不上，傳送訊息也未有回應。

台中市消防局救災救難第二大隊指出，接獲協尋訊息後成立前進指揮所，綜合上述及臉書社群群組資料，與相關專家研議後，研判事故熱區為大劍山至雪山間步道兩側區域。

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消防局派遣梨山分隊4名人員，1月20日在福壽山停機坪搭機前往完美谷營地降落後，前往大劍山搜尋，過程中發現有紮營痕跡，現場擴大搜尋未果後，當天返回完美谷營地紮營夜宿。

搜救人員今天前往翠池方向沿途搜尋，8時50分回報在完美谷營地近2.4公里處，路徑上發現裝備，此處往下約20公尺處發現遺體，因現場天候惡劣，搜救人員先行下撤。等待天候許可，另行規劃後送遺體事宜。（編輯：郭諭儒）1110121