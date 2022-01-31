空軍救護隊上山下海 獲國軍模範團體殊榮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王慶剛台北31日電）根據軍事新聞通訊社報導，被譽為「慈航天使」的空軍救護隊，在國人遭逢危難時冒著惡劣天候，上山下海執行任務、緊急運送傷病患，以守護國人生命安全為信念，去年獲國軍模範團體的殊榮。

軍聞社今天報導，空軍救護隊就是「海鷗部隊」，隊員制服掛著大大的徽章在胸前，有著海鷗翱翔山巔海濱的圖樣，象徵救護隊無畏任何險境，有能力完成救援任務的精神。為加強搜救工作能量，民國41年12月1日嘉義直升機分隊改編為空軍救護隊，民國43年7月1日配合軍事需要，擴編為空軍救護中隊；民國72年8月1日更改部隊番號為空軍救護隊，隸屬空軍第四聯隊管轄。

軍聞社說，救護隊執行任務時，原則上5人一組，包括正駕駛、副駕駛、機工長與航空救護士2名，會依任務困難程度或救難情形調配人員，目前救護隊除配屬在空軍嘉義基地，也在台北松山基地、台東志航基地各分配一架直升機待命，以能在最短時間出動救援。

然而，救援任務並非想像中容易，尤其每當需要空軍救護隊出動救援的地點，常是交通工具不易到達之處，例如高海拔山區、海上等險惡環境，每次出勤都是驚心動魄、萬分驚險。以水域救援為例，一旦接獲搜救命令後迅速抵達現場，隊員必須評估環境，如傷患處於海上或暴漲溪流等不安全環境，先以高空吊掛方式接近遇難者，透過吊圈、吊籃等工具，協助傷患脫離現場；返回機艙後，要立即評估傷患狀況，提供緊急醫療，直到降落後與當地救護車交接，才算完成任務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

空軍救護隊隊長張登峻表示，該隊於民國110年獲國軍模範團體，是救護隊員貢獻與努力的成果，尤其疫情期間，除醫護人員與擔任清消的化學兵部隊需穿防護服，救護隊員也不例外，無論機上作業或救援民眾，都須克服身穿防護服的不適與不便，但也有賴隊員的「聞聲救苦，永不放棄」精神，才能順利完成任務。

張登峻期許未來救護隊能持續運用現有S-70C、EC-225、UH-60M等三型機，執行各項救援任務，發揮「海鷗慈航」大愛精神，全力確保國民生命安全。（編輯：張均懋）1110131