23人宜蘭登山暗夜迷路 警消馳援助平安下山

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有23名登山客10日在宜蘭縣大同鄉登山時一度迷路，至入夜都無法下山，消防局獲報後，派遣相關救難員入山搜救、引導，協助這群登山客下山返家。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年2月11日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）宜蘭縣消防局今天表示，23名登山客昨天在宜蘭縣大同鄉登山時一度迷路，至入夜都無法下山，警消獲報後，派員入山引導，順利在深夜協助這群登山客下山返家。

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消防局表示，來自台北市與新北市民眾共36人，昨天上午從大同鄉留茂安出發登山，預計傍晚抵達鳩之澤溫泉區後，搭遊覽車返家，但其中只有13人順利下山，其餘23人遲至入夜後仍無法下山，所幸當時都聚集在一起、安全無虞。警消獲報後，昨天晚上8時許，派遣相關救難員入山搜救。

消防局指出，昨晚10時許，救難員終於在山區找到這群迷路登山客；深夜11時30分順利引導到鳩之澤溫泉區，人員都平安，不需送醫。（編輯：李錫璋）1110211