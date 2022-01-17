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北市搜救犬Eva退役 開放申請寄養

2022/1/17 19:48（1/17 20:21 更新）
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現年8歲的拉布拉多搜救犬Eva曾參與花蓮震災和國道翻車救援，為讓Eva退役後能獲得良好照顧生活，台北市消防局即日起至2月15日止，開放愛犬民眾申請寄養。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年1月17日
現年8歲的拉布拉多搜救犬Eva曾參與花蓮震災和國道翻車救援，為讓Eva退役後能獲得良好照顧生活，台北市消防局即日起至2月15日止，開放愛犬民眾申請寄養。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年1月17日
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（中央社記者黃麗芸台北17日電）現年8歲的拉布拉多搜救犬Eva曾參與花蓮震災和國道翻車救援，台北市消防局今天表示，為讓Eva退役後能獲得良好照顧生活，即日起至2月15日止，開放愛犬民眾申請寄養。

消防局今天發布新聞稿表示，台北市搜救隊搜救犬小組自民國89年9月21日成立迄今，多次代表國家執行伊朗震災、印尼海嘯、中國四川震災等國際人道救援任務，也經常支援國內各縣市風災、震災或山難等重大災害救援任務，搜救技能廣獲外界肯定。

消防局指出，黑色拉布拉多搜救犬Eva（雌性）曾參與過106年的蝶戀花遊覽車國道翻覆事故和107年的花蓮震災救援任務，因牠現年8歲已達退休年齡，為善用民間資源和鼓勵愛心民眾協助照顧，即日起至2月15日止開放民眾申請寄養Eva。

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申請條件方面，消防局說，申請者須具備愛心且愛護動物，並願配合搜救犬小組定期訪視寄養搜救犬，有意願者請填妥申請書向消防局申請，搜救犬小組將依申請意願、飼養知識與經驗、犬隻飼養環境與活動空間及其他相關配套措施進行綜合評估，再排定優先順序。

消防局表示，為鼓勵民眾參與搜救犬馴養工作，北市早於104年8月28日起率全國之先，開放民間愛犬家庭申請寄養退役搜救犬，迄今共計已有10隻搜救犬由熱心愛犬人士馴養，退役生活均獲得良好照顧。（編輯：李錫璋）1110117

黑色拉布拉多搜救犬Eva（雌性）現年8歲已達退休年齡，台北市消防局即日起至2月15日止開放民眾申請寄養，讓Eva過開心的退役生活。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年1月17日
黑色拉布拉多搜救犬Eva（雌性）現年8歲已達退休年齡，台北市消防局即日起至2月15日止開放民眾申請寄養，讓Eva過開心的退役生活。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年1月17日
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