憲兵緝毒犬協勤破獲多案 獎勵毛巾玩耍就好高興

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（中央社記者游凱翔台北20日電）憲兵指揮部緝毒犬分組去年迄今協勤破獲各類毒品達264公斤。緝毒犬是工作犬，領犬員不能太親近牠們，否則平時玩太嗨，執勤恐怕會出現失誤；當緝毒犬成功緝獲毒品時，只要給毛巾玩耍作為獎賞，狗狗就心滿意足。

國防部上午舉行「民國111年國軍反毒成效媒體邀訪」，並出動憲兵緝毒犬實施嗅聞及查緝毒品演練。

國防部統計，去年迄今年8月止，所屬各憲兵隊、緝毒犬分組配合檢調機關指揮，執行各項毒品查緝專案，計查獲各類毒品共264公斤；另因應新制教召推行，緝毒犬分組採無預警方式分赴各教召場地執行毒品查察，查獲2名召員身上帶有疑似毒品氣味，經單位實施尿篩呈大麻陽性反應，複驗確認後即函送地檢署偵辦。

為協助國軍毒品防制，憲指部於109年1月1日起編成「緝毒犬分組」，今天偵蒐毒品查緝演練在憲兵指揮部營區進行，領犬員與緝毒犬Uber、Waka、Enoch、Hardy合作無間，成功緝獲涉嫌夾帶毒品進入營區的官兵。

緝毒犬成功緝獲毒品時會立刻坐下，領犬員此時要以誇張的聲調稱讚狗狗「Good boy」，也會馬上丟出毛巾當作獎賞，讓狗狗玩得心滿意足。

談到並不容易的培育緝毒犬過程，憲兵第202指揮部士林憲兵隊葉治佑中士說明，緝毒犬是工作犬，並非家犬，如果過於親近，恐造成犬隻只想玩玩具情況，在執勤時就會失誤。

葉治佑表示，他主要負責犬隻任務協調規劃與照護，新進緝毒犬必須要花大約3個月以上的時間接觸、培養默契，就如同人類一樣需要時間去累積信任，犬隻才會聽從領犬員的命令，但也不能過度溺愛，避免造成失誤。

今天緝毒演練時狗狗都穿上鞋子。其中原因是保護腳掌，避免穿刺傷害，同時也避免在執勤過程，狗爪爪破壞現場跡證。（編輯：郭無患）1110920

為協助國軍毒品防制，憲兵指揮部編成「緝毒犬分組」，20日偵蒐毒品查緝演練在憲兵指揮部營區進行，領犬員帶領緝毒犬進行人身搜索。中央社記者張皓安攝 111年9月20日