更多編輯台推薦新聞：
姐和姊怎麼分？學者：有血緣寫「姊」但基本可互通
生活

姐和姊怎麼分？學者：有血緣寫「姊」但基本可互通

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館
文化

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂
首頁 / 生活

桃機修跑道攪亂航班 王國材：2週內提檢討及懲處

2024/3/6 19:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北6日電）日前桃園國際機場南跑道歲修，卻造成航班大亂，近半航班延誤，引起民怨。交通部長王國材今天允諾，交通部會在2週內提出檢討報告及懲處相關人員。

立法院交通委員會今天邀請交通部長王國材列席報告業務概況，並備質詢，王國材面對朝野立委的連番批評，他說，桃機對這次修跑道可能造成的影響，警覺心及重視度不夠，明明知道只有一條跑道可以用，卻還同意近700班航班起降，造成47%航班延誤。

王國材原本在交通委員會說，1個月內提出檢討報告並有懲處，但之後接受媒體聯訪時則說，1個月拖太久，他要求航政司2週內就提檢討報告及懲處名單。

多名朝野立委都認為，桃機跑道歲修是早已排定的計畫，桃機不是沒有經驗，這次卻沒做好任何跑道整修期間的應變準備，管理上有問題；而在爆出民怨後，跑道整修時間又可縮短，讓國民黨立委洪孟楷質疑桃機是麻木還是白目。

民進黨立委何欣純批評，桃機修跑道卻沒有做好配套，國民黨立委魯明哲擔心桃機的做法，令人擔心有看不見的危機。（編輯：陳清芳）1130306

#王國材
#交通部長
#何欣純
#桃園國際機場
#交通部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.237