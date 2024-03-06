桃機修跑道攪亂航班 王國材：2週內提檢討及懲處

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（中央社記者汪淑芬台北6日電）日前桃園國際機場南跑道歲修，卻造成航班大亂，近半航班延誤，引起民怨。交通部長王國材今天允諾，交通部會在2週內提出檢討報告及懲處相關人員。

立法院交通委員會今天邀請交通部長王國材列席報告業務概況，並備質詢，王國材面對朝野立委的連番批評，他說，桃機對這次修跑道可能造成的影響，警覺心及重視度不夠，明明知道只有一條跑道可以用，卻還同意近700班航班起降，造成47%航班延誤。

王國材原本在交通委員會說，1個月內提出檢討報告並有懲處，但之後接受媒體聯訪時則說，1個月拖太久，他要求航政司2週內就提檢討報告及懲處名單。

多名朝野立委都認為，桃機跑道歲修是早已排定的計畫，桃機不是沒有經驗，這次卻沒做好任何跑道整修期間的應變準備，管理上有問題；而在爆出民怨後，跑道整修時間又可縮短，讓國民黨立委洪孟楷質疑桃機是麻木還是白目。

民進黨立委何欣純批評，桃機修跑道卻沒有做好配套，國民黨立委魯明哲擔心桃機的做法，令人擔心有看不見的危機。（編輯：陳清芳）1130306