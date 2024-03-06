桃機修跑道航班亂是否賠償 交長：先蒐集旅客意見

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（中央社記者汪淑芬台北6日電）桃園國際機場南跑道日前歲修，卻發生航班大亂，嚴重影響旅客權益。民進黨立委何欣純今天質詢交通部長王國材，該如何賠償，王國材說，由航空公司先蒐集旅客意見。

立法院交通委員會今天安排王國材於新會期首次交通部業務報告。日前桃機南跑道歲修造成數百航班誤點一事，成立委關心焦點。

何欣純說，去年交通委員會去考察桃機，立委們都要求桃機好好整備，等待復甦，桃機也在運量復甦後提醒旅客提早3小時報到，這次南跑道歲修的因素都可預期，桃機也有航班預報系統，卻發生這麼嚴重影響旅客權益的事，在封閉一條跑道下，還允許698班航班起降，相關配套卻沒有做，該如何賠償旅客？

王國材說，這次是桃機公司警覺心及重視度不夠，過去歲修時間較短，這次有16處要整修，但即使再困難也應預先準備，且旅客都不知因修跑道航班會延誤，未來旅客通知一定要到位。

針對旅客權益受影響部分，王國材說，由航空公司先蒐集旅客意見，再由桃機公司處理。

民進黨立委林俊憲說，桃機公司去年底還到日本，考察關西機場如何將跑道維修造成的影響降到最低，桃機在考察報告中還稱讚關西機場的做法，結果卻發生桃機跑道歲修航班大亂的事，桃機的考察算什麼？

林俊憲質疑，桃機修跑道，航空公司未減班，桃機公司難道不知道？而未減班原因就是機票賣太好，但民航局應可強制航空公司減班。

民進黨立委蔡其昌要求交通部，除了道歉，立即檢討歲修SOP制度，並建立消費者預警機制，別再犯低級錯誤。

國民黨立委魯明哲詢問桃機是否有預期到南跑道歲修的影響，桃機董事長楊偉甫說沒預期到，總經理范孝倫說，沒想到影響這麼嚴重。

魯明哲說，跑道整修不是新業務，桃機卻發生這麼離譜的事，讓人擔心看不到的危機。

楊偉甫說，這次南跑道歲修未做好，先前會議雖有相關要求，但執行前未再確認，針對航空公司調度措施，要全面系統性檢討，現有的標準作業程序應打掉重練，未來歲修會有專案小組，年底北跑道歲修會在新的作業規定訂出後再執行，確保這事件未來不再發生。（編輯：李亨山）1130306