桃機南跑道歲修航班大亂 王國材致歉認公告太晚

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（中央社記者汪淑芬台北6日電）桃園國際機場日前因南跑道歲修，造成數百航班大亂誤點，引發民怨。民進黨立法委員李昆澤今天在立法院批評交通部長王國材督導不周，王國材坦言公告歲修時間太晚，並公開致歉。

立法院交通委員會今天安排王國材於新會期首次交通部業務報告。日前桃機南跑道歲修造成數百航班誤點一事，成立委關心焦點。

李昆澤批評桃機公司螺絲掉滿地，他說，民眾出國是基於商務考察、開會或旅遊、探親，都是幾個月前就規畫，因還有轉機考量，這次南跑道歲修，卻讓旅客在機場徬徨無助、錯愕，有些旅客等候2到3小時，權益遭踐踏，衝擊國門形象，讓人民無法接受。

李昆澤質疑，桃機公司2月21日公告南跑道3月初歲修，公告與歲修時間只間隔11天。

王國材說，跑道歲修是航安一部分，桃機是24小時營運的機場，封閉一條跑道影響很大，南跑道歲修是去年就討論，但公告應該在3個月前，未來標準作業會再改進。

李昆澤詢問多少航班的旅客受影響，桃機公司總經理范孝倫說約500航班，范孝倫也說，去年規劃南跑道歲修時，參與討論的單位包括航空公司及航管，並在1月下旬就確定3月初會進行歲修工程。

李昆澤說，桃機的說法民眾不會接受，他認為王國材在這件事情督導不周，並指桃機再發生這種混亂，桃機董事長及總經理都應下台，王國材接著也公開致歉。

民眾黨立委林國成說，桃機南跑道歲修造成的民怨，就是歲修作業準備不週，發生問題後應變失靈。

國民黨立委黃健豪說，桃機南跑道造成的航班大亂，很顯然就是事前無完整溝通協調。（編輯：李亨山）1130306