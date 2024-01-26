2月飛往日本10機場 可在桃機辦理預先審查

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（中央社記者葉臻桃園機場26日電）桃園機場公司今天說，2月與日本合作實施「台日機場入境事先確認」作業，適用華航、星宇等12航班，飛往函館、仙台等10個機場的旅客可辦理預先審查，近6000名旅客可受惠。

桃園國際機場股份有限公司晚間向媒體表示，因應春節連續假期赴日旅遊高峰，將與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，預估近6000名旅客可受惠。

機場公司表示，2月1日至2月29日前往日本特定機場的旅客，在桃園機場出境候機室預先確認入境資料，即可有效縮短抵日後通關審查作業時間。

機場公司表示，「台日機場入境事先確認」是由日本派遣審查官至桃園機場，利用旅客登機前的等待時間辦理入境事先確認，旅客抵達日本機場後僅需再次確認為本人，且完成入境事先確認的認證即可入境日本；適用對象為從台灣出發至入境日本「短期滯在」的特定航班旅客，在班機起飛前30分鐘停止受理。

機場公司說，「台日機場入境事先確認」作業曾於2005至2009年間辦理，去年台日重啟合作，試辦2週吸引許多旅客參與，今年擴大辦理除延長作業時間至1個月，更增加適用航班，包含中華航空、星宇航空及台灣虎航等共12航班參與，分別為飛往日本函館、旭川、秋田、山形、福島、小松、花卷、仙台、高松及新潟共10個機場。

機場公司也說，旅客在適用航班的櫃檯辦理報到時，航空公司會提供宣傳單及日本入國記錄卡，旅客可自行選擇是否於候機室向審查官辦理入境事先確認，完成後可減少入境日本的境管審查程序。（編輯：謝雅竹）1130126