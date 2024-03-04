南跑道歲修惹民怨 機場公司將強化旅客獲取資訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場4日電）桃園機場南跑道歲修導致航班延誤引發民怨，機場公司今天宣布，會提前在晚間12時前完成歲修工程並開放。另外過去訊息通知主要以航空公司為主，往後會讓旅客也能獲得資訊。

桃園國際機場公司總經理范孝倫下午說明歲修進度，范孝倫指出，施工人員在下午4時許，已把這次整修區域的瀝青混凝土舖面都已完成，後續等待冷卻時間，以及對應標線工項完成後，會提前在晚間12時前完成相關工程並開放。

范孝倫說，機場公司檢討在一般旅客部分需要再精進通知對象，過去相關訊息主要以航空公司為主，由航空公司再對應航班調度安排處理，往後會列為精進檢討事項，如何在完成相關程序同時也讓一般旅客獲得資訊。

范孝倫表示，航空公司也提供意見，包含對未來執行、整個作業安排是否提早到更早的時間對應安排，讓各單位能有餘裕去做事前準備，也讓一般旅客了解掌握狀況，避免這次情形再發生，因為對跑道道面的維護是飛航安全必要工作，執行部分會檢討精進，將對航情的影響降到最低。

交通部常務次長林國顯說，這次歲修時間長達52個小時、超過2天，去年在辦理時是15個小時、1天內完成，所以航空公司可調度調整，這次超過2天影響力擴大，未來應評估各種施工方式降低對航班的影響。

此外，航空公司跟航管部門要提前參與，如果跑道只剩一條，在尖峰時段班次表若超過30架次都必須調整，長程航班優先處理，短程區域內就要做流管跟航班調整，將列入未來協調整備重要依據，航空公司也要評估，若航班調整也要通知旅客配合到機場的時間，降低旅客不便。

有記者提問，提早16個小時開放，是否可以確保施工品質。范孝倫指出，提早16個小時是透過調整工序方式，把屬於主跑道部分列在優先完成，對施工品質、未來飛航安全部分仍以原標準檢視，也會持續觀察執行後的效果，持續列為巡檢重點。

記者又問，104年時歲修長達1年，是否汲取當時經驗。林國顯表示，104年是整年翻修，只剩一條跑道變成時間帶上要全配合，協調航空公司成常態性作為，變成航空公司已搭配航管還有容量調整，把班次全部融入。

林國顯說，這次是在原來密集班表下，突然挑出50多個小時降低下來，在協調上需要更積極提醒航空公司，未來在航管、航務處及業務部門要一起處理，因應計畫狀態要求航空公司配合調整。（編輯：李錫璋）1130304