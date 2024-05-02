桃園機場全視角即時影像上線 專屬小編在線互動

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（中央社記者葉臻桃園2日電）桃園市政府繼去年推出桃園國際機場南跑道即時影像後，今天再推出全視角機場即時影像。桃園市長張善政說，本次的即時影像平台是全新的互動式頻道，有專屬小編24小時在線互動。

桃園觀光即時影像自民國107年11月上線，能欣賞到桃園多處景點；桃園市政府在去年11月29日新增桃園機場南跑道即時影像，藉由在桃園機場外圍設置4K高解析鏡頭及現場收音，讓民眾能清晰地觀看到飛機起降。

張善政今天出席「桃園觀光跨域產業合作—諾富特機場即時影像正式啟用記者會」時表示，市府與桃園國際機場公司共同推出全台首支全視角機場即時影像，並與華航、長榮和星宇航空公司及40家桃園旅宿業者合作，促進桃園旅遊。

張善政說，本次推出的即時影像平台是全新的互動式頻道，有專屬小編24小時在線上與觀眾互動，除介紹桃園景點外，也能即時調整觀看視角；未來將不定時在平台上推出三大航空公司抽獎活動及桃園旅宿優惠方案，首波主打即是桃園旅宿母親節優惠。

桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟表示，去年南跑道機場即時影像推出後，截至目前已累積超過410萬觀看人次，其中有超過2成5觀看人次來自美國、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國、香港等境外旅客；本次推出的全視角即時影像，將透過4K高解析鏡頭及現場收音，讓夜間賞機畫面更清晰。

周柏吟說，民眾只要觀看「桃園智慧旅遊雲」YouTube頻道精華版機場即時影像的民眾訂閱頻道加按讚，並在下方留言「來桃園住宿。追飛機」，就有機會在12日的抽獎時被抽出、獲得好禮。

周柏吟也說，市府結合母親節，邀集40家桃園旅宿業者共同推出餐飲、住宿優惠等，今天起在桃園機場即時影像下方以OBS跑馬及YouTube頻道聊天室方式，全天24小時宣傳桃園旅宿母親節優惠訊息；機場即時影像平台（網址：https://reurl.cc/YEX3LL）。（編輯：張銘坤）1130502