桃機電車遭撞受損 清潔包商違規作業挨罰被求償

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（中央社記者吳睿騏桃園機場23日電）桃機清潔包商20日高空清洗外牆時，未保持安全距離，伸縮吊臂不慎撞上航廈間接駁列車，釀列車頂機殼受損，機場公司今天表示，除維修費用，扣罰25萬元並要求包商改善檢討。

桃園國際機場公司副總經理孫宏彬下午接受媒體聯訪表示，20日中午12時49分，桃機清潔承攬廠商信實公司在進行外牆立面高空清洗作業時，未保持安全距離，伸縮吊臂不慎撞擊航廈間接駁列車（PMS），造成接駁列車車頂空調機殼受損。

事發後，孫宏彬說，桃園國際機場公司立即要求廠商停止相關作業，並更換接駁列車營運。所幸事件未造成人員受傷，也未影響旅客服務。

孫宏彬指出，機場公司已於20日及22日分別召開檢討會議，除要求信實公司負擔列車及設備受損修復費用外，就違反作業規定部分追究責任，並依合約扣罰服務費用約新台幣25萬餘元。

他表示，機場公司除持續強力監督廠商落實作業規範，後續將要求廠商提出具體改善檢討，其中，在清潔廠商層面，會要求針對職安及清潔通報程序做較嚴格管控。

在職安部分，孫宏彬指出，會加強清潔廠商的職安及清潔作業流程，包括加強通報、強化高空作業教育訓練，加大施工區域安全距離至20公尺，避免在營運高峰進行清掃作業等，確保類似事件不再發生。

他表示，正常作業流程是在施工前須經施工通報系統，並複式通報自動接駁車廠商及機場公司營運中心。未落實複式通報部分，將要求清潔廠商檢討。（編輯：戴光育）1130423