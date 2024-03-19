留宿陌生男 高雄女遭男友痛毆致死雄檢殺人罪起訴

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄于姓男子前往吳姓女友租屋處，卻發現女友留宿另名陌生男子，于男氣不過毆打2人，但陌生男離去後于男仍繼續毆打猛踹女友頭部致昏迷送醫不治，雄檢依殺人罪嫌起訴。

高雄地檢署今天發布新聞稿指出，40歲于男與23歲吳女為男女朋友，于男去年10月3日上午6時許前往女友苓雅區租屋處，卻發現吳女留宿另名陌生男子，心生不滿情緒失控毆打2人。

吳女留宿男子離去後，于男不但聯繫陳姓男友人到場助陣，甚至升高傷害犯意，持續徒手毆擊及以腳猛踹女友頭部，還怒罵「去死一死」等語，致吳女受多處瘀傷出血等傷害，過程中更制止陳男詢問是否須送醫；幸陳男私下聯絡吳女友人，在于男離開後將昏迷吳女送醫急救，但仍因重度昏迷、傷勢過重宣告不治死亡。

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雄檢獲報後，立即指派婦幼專組主任檢察官廖偉程、檢察官黃嬿如指揮高雄市警察局苓雅分局偵辦，經專案小組分析比對、循線調閱監視器畫面鎖定于男，並在案發隔天上午拘提到案，之後，因于男另涉他案遭判決確定，立即送監執行。

雄檢指出，由於此案為可能適用國民法官法案件，即由公訴組主任檢察官張志杰及檢察官姚崇略、李文和加入偵辦團隊，並提供國民法官法訴訟程序及未來法庭活動意見及建議；全案近日偵結，依殺人罪嫌將于男提起公訴，並在今天移審高雄地方法院。（編輯：陳仁華）1130319