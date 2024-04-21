女子不想分手砍男友和其父親 殺人未遂判7年10月

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（中央社記者高華謙新北21日電）不想分手的莊姓女子去年持雙刀至男友住處談判，因談判無果，男友報警後，莊女持刀砍傷男友與男友父親頭頸部，新北地院日前依殺人未遂罪判莊女7年10月徒刑，可上訴。

檢警調查，莊女不滿男友提分手，去年10月20日晚間8時許先在桃園住處附近買好1把菜刀與1把料理刀後，前往男友位於新北市中和區住處談判。莊女不滿男友不願意跟她走，更不滿男友的父母阻撓，雙方在客廳爆發激烈爭執，莊女還揚言要傷害自己。

檢警調查，談判至深夜都沒有結果，男方母親要求兒子打電話報警，結果莊女突然轉身拿起預藏雙刀，挾身高優勢砍向男友父親後腦杓、眉部與胸部等處，還持刀追趕男友母親至主臥室，更在男友奪刀之際，砍向男友後腦至頸部、雙肩等處，導致男友頭頸部有10公分撕裂傷，甚至頭髮都掉了，後來男友終於奪刀成功，並報警處理。

莊女否認殺人犯意，並指很愛男友，不會殺害他，當時是想傷害自己，結果被對方撲倒，她過度防衛才會不小心揮到。

新北地院合議庭認定，莊女毫髮無傷，且在男友奮力抵抗下，第1刀瞬間命中男友父親後腦杓，後續也三番兩次持刀朝對方頭頸部及周邊重要部位攻擊，具殺人犯意。

合議庭審酌，莊女雖然偵查中認罪，但後來矢口否認犯行，企圖推卸責任，未見悔意，不過考量與被害人調解成立、且被害人願意撤回告訴等，判處莊女有期徒刑7年10月。（編輯：方沛清）1130421