王國材：依財政能力補助公共運輸 非六都多一些

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）民進黨北北基桃市長候選人日前舉行記者會，拋出「1200首都通交通月票」政見。交通部長王國材今天說，將依財政能力補助地方提升公共運輸，非六都的補助會多一些。

立法院交通委員會上午安排交通部報告有關軌道運輸安全及112年鐵道局與鐵道發展基金預算，王國材出席。

國民黨立委洪孟楷質詢說，北北基桃市長候選人喊出「1200首都通交通月票」的經費是1年新台幣35億元，要求中央補貼，行政院長蘇貞昌也責成交通部補助，他認為如果中央要補助，無論誰執政都要推動，而不是為了選舉。

王國材說，以往交通部對地方公共運輸的補貼，只有偏遠路線的營運虧損或建設計畫，都是給予一次性補貼，但這幾年公共運輸並未明顯提升，現在行政院有明確的方向，從象徵淨零碳排及車禍減少，給予地方政府提升公共運輸經費補助。

王國材接受媒體聯訪時也說，初步構想是由地方政府提出提升公共運輸使用率的方案，中央給予至少一半以上的補助經費，實際的補助是依地方政府的財政能力，原則上直轄市六都的補助會少一點，非六都、尤其財政較差的縣市，連促進公共運輸的經費都拿不出來，補助會多一點，但除了中央補助，地方政府都需要有配合款。

王國材提到，北北基桃是提出月票，其他縣市也可提出各種運具方案，例如高雄、屏東、台南可研議南高屏公車月票等，希望地方政府發揮創意，交通部從支持觀點提升公共運輸使用率。

針對明年提升公共運輸使用率的全國性經費，王國材說，初估52億多元，中央負擔至少一半，目前正與主計總處討論經費來源。（編輯：張芷瑄）1111116