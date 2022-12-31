總統：財政許可下研議全民共享方案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統蔡英文31日表示，政府在財政許可範圍內，將適時研議全民共享的可行方案。圖為民眾在台北市北投中繼市場採買。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北31日電）總統蔡英文今天召開國安高層會議裁示民生經濟「4大目標、7項結論」，中央政府可運用新台幣3800億元，將分三個面向規劃，其中1800億元除預留一定財源以備不時之需，在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。

蔡總統上午召開國安高層會議因應全球經濟動能減緩，就台灣總體經濟、產業困境及民生經濟的因應策略進行討論，會議從上午9時開到中午12時許結束，歷時超過3小時，會後由總統府發布新聞稿對外說明。與會者包括副總統賴清德、總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津及相關財經部會首長等人。

總統表示，2023年全球經濟局勢面臨更為嚴峻的挑戰，全球經濟正在發生根本性的改變，尤其是烏俄戰爭及美中經濟競爭，引發各國對經濟安全的重視和全球供應鏈的加速重組，以及全球因應氣候變遷及疫情變化，導致生產面及消費面所發生的根本變革。

總統認為，政府必須預做準備，除已編列既有預算約6000億元投入公共建設，擴大內需以維持經濟動能外，執政團隊要以穩定經濟民生為最優先的任務。一方面從食衣住行等民生經濟的角度，照顧弱勢族群、減輕人民負擔。

另一方面，總統要求初步盤點遭受衝擊的傳統產業、農漁業、觀光業等產業，給予必要協助。在因應短期經濟問題時，也要將如何提升中長期經濟韌性及產業競爭力，同同步納入考量，不僅協助企業渡過難關，並且能夠因應未來的挑戰。

總統揭示：「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」，是執政團隊面對來年經濟挑戰的四大重要目標。

總統表示，政府初步規劃，中央政府可運用3800億元，從三個面向規劃。首先，除原本已編額度外，將額外以其中1000億元為規模，撥補勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注台電資源，進行電價補貼。一方面減輕勞健保基金的財務壓力，也減輕下一代的給付負擔；另一方面，則從源頭管控能源價格，穩定全球原物料上漲對台灣物價的衝擊。

其次，除各部會既有經費外，也將再以其中約1000億元額度，投注「加強韌性經濟方案」，來因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊。

總統表示，最後剩餘金額約1800億元，除預留一定財源以備不時之需，在財政許可範圍內，也會適時研議與全民共享的可行方案。

會議7項結論如下：一、減輕居住負擔、提高居住品質，持續落實居住正義。二、擴大公共運輸補貼，減輕通勤族交通負擔。三、加強照顧弱勢族群，提供貼心關懷服務。四、協助傳統產業及中小企業朝向低碳化、智慧化、模組化升級轉型。五、強化農漁基礎設施，照顧農漁民生計權益。六、加速國際觀光客來台，明年目標600萬人次。七、持續穩定整體物價，特別關注日常所需民生品價格。

蔡總統表示，請行政院長蘇貞昌率領各部會，將相關具體計畫、財務規劃、經費來源等研擬定案，並適時向國人報告。面對明年全球經濟嚴峻挑戰，各產業勢將面臨動能減緩之衝擊，政府後續將進一步研商缺工等各項問題之因應方案，執政團隊將持續透過各項措施，將資源有效運用，協助需要幫助的產業，照顧需要幫助的人民。（編輯：郭無患）1111231