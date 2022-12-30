立法院三讀 前瞻第4期特別預算2098億元

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（中央社記者范正祥台北30日電）立法院會今天三讀通過前瞻基礎建設計畫第4期特別預算，歲出所需財源原列新台幣2101億9965萬6000元，審議結果減列3億6710萬1000元，改列為2098億3255萬5000元，全數以舉借債務支應。

行政院長蘇貞昌10月4日向立法院報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案（民國112年度至113年度）」編列情形時說，編製重點包括軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設、人才培育促進就業建設，有助國家長遠發展的計畫能夠順利落實推動。

前瞻計畫是連續性計畫，政府自106年9月推動至今，已經超過了5年，第1至3期特別預算合計約5598億元，第3期特別預算編列至今年底止；行政院於今年8月31日將前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案送請立法院審議，亟需在這個會期通過。

立法院會今天三讀通過前瞻第4期特別預算，歲出所需財源原列2101億9965萬6000元（分配數112年度1044億4872萬1000元、113年度1057億5093萬5000元），審議結果減列3億6710萬1000元，改列為2098億3255萬5000元，全數以舉借債務支應。

朝野立委支持前瞻計畫持續推動，三讀通過第4期特別預算；審查過程如同對第1、2、3期預算的支持，未獲共識的項目，多採暫時凍結部分預算，相關部會未來提出書面報告後就可動支，凍結部分預算盼有效監督及管控各計畫落實程度。

不過，考量前瞻預算全數是舉借債務支應，為減少公帑支出，立委也嚴格把關，包括通過台灣民眾黨團提案，各機關業務費通案刪減1%共1億4289萬2000元。

今天院會表決處理黨團協商前瞻第4期特別預算時未獲共識的提案，民眾黨團主張，為減少前瞻基礎建設計畫特別預算舉債數，增列歲入移用以前年度歲計賸餘1000億元。表決結果，出席75人，贊成8人、反對55人、棄權12人，不通過。

另外，今天立法院會接著也表決處理國民黨立委李貴敏等人所提，要求增加移用以前年度歲計賸餘300億元支應前瞻計畫第4期特別預算案所需財源，以減少債務舉借數額。表決結果，出席75人，贊成20人、反對55人、棄權0人，不通過。

立法院會三讀通過的前瞻計畫第4期特別預算也作成數項決議，包括通過國民黨團提案，有關「媒體政策及業務宣導費用」，各公務機關合計編列2億151萬5000元，要求審計部除應確實依照預算法第62條之1及立法院決議事項等規定辦理查核外，另應於112年度及113年度結束前，就「媒體政策及業務宣導費用」執行情形各完成至少1次專案審計，並於2個月內公布於審計部網站。（編輯：趙蔚蘭）1111230