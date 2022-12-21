未來經濟情勢 龔明鑫：2023下半年會稍微轉好

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（中央社記者范正祥台北21日電）國民黨立委曾銘宗今天在立法院審查前瞻計畫第4期特別預算案時，關注未來經濟情勢，政府如何因應。對此，國發會主委龔明鑫說，預計明年挑戰會比較高，但到了下半年，慢慢會稍微轉好。

立法院財政等7個委員會聯席會議今天審查歲出規模為新台幣2102億元的前瞻計畫第4期特別預算案，包括龔明鑫在內多位首長列席。

與會立委協商關於行政院主管相關計畫預算案時，曾銘宗說，大方向上支持前瞻計畫第4期特別預算案通過。他也問龔明鑫，面對未來嚴峻的經濟情勢，除了讓前瞻計畫第4期特別預算案趕快通過，增加公務支出外，國發會怎樣因應。

龔明鑫指出，明年度的中央政府總預算增加，社會福利支出較多，另外是公共建設，對於經濟成長動能多少有一些幫助，至少在政府支出這部分可以有一些維持成長動能。

另外，龔明鑫說，消費的部分，目前看起來還好、在創新高，不管是批發零售或餐飲，政府會繼續讓消費情勢維持這樣的熱度。

民間投資方面，龔明鑫指出，也許明年比較嚴峻的情況之下，針對民間的企業，尤其中小企業，如果在這個時間需轉型，包括智慧化或低碳化，政府會給比較多的協助，做體質的調整。

曾銘宗進一步提問，萬一明年經濟情勢嚴峻，造成失業率大幅提高，政府怎麼因應。龔明鑫對此答覆，內需的服務業現在看起來還好，比較有挑戰的是出口導向的中小企業，透過體質調整或融資上的協助，讓企業可以度過難關。

龔明鑫說，預計明年挑戰會比較高，但是到了下半年，慢慢會稍微轉好。

曾銘宗詢問，是否明年上半年經濟情勢比較嚴峻，下半年會往上走。對此，龔明鑫說，對，慢慢會轉好；基本上，庫存的去化，從今年的下半年就開始，比較明顯的是從9月開始，存貨去化有時會長達半年，甚至3季以上，但是預估下半年存貨去化慢慢會有一些改善。（編輯：楊蘭軒）1111221