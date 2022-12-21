前瞻第4期特別預算案 立院初審減列2億9650萬元

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（中央社記者范正祥台北21日電）立法院財政等7個委員會聯席會議今天審查歲出規模新台幣2102億元的前瞻計畫第4期特別預算案，合計通過減列2億9650萬元，後續將提報院會討論，院會討論前須交由黨團協商。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案（民國112年度至113年度）」，於12月14日詢答完畢，今天處理提案合計305案。

聯席會議今天處理包括總統府、行政院、內政部、財政部、教育部、經濟部、交通部、原子能委員會、農業委員會、衛生福利部、環境保護署、文化部、數位發展部、國家科學及技術委員會分別主管的前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案。

前瞻計畫是屬於連續性計畫，行政部門說明相關經費主要用於補助地方，朝野立委不分黨派支持地方建設，今天審查前瞻計畫第4期特別預算案時，如同對第1、2、3期預算的支持，對於未獲共識項目多採暫時凍結部分預算，取代刪除或減列，遭凍結部分預算的提案，相關部會未來提出書面報告後就可動支，並非刪減。

不過，立委也考量政府債務舉債金額逐年增加，盼減少公帑支出，包括國民黨立委賴士葆、李貴敏在內等人都有提出多項減列預算提案，精簡經費。

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聯席會議處理預算提案，審查結果分別減列總統府主管相關計畫預算130萬元、行政院1880萬元、內政部370萬元、財政部120萬元、教育部600萬元、經濟部3750萬元、交通部3100萬元、農委會3600萬元、衛福部300萬元、環保署200萬元、文化部200萬元、數位部1億5400萬元，合計減列2億9650萬元。

對於數位部編列前瞻計畫第4期特別預算案，數位建設項下5G基礎公共建設列有「獎補助金」，其中列有補助電信業者具5G戰略需求等地點，加速建置5G網路基礎設施等經費67億餘元，國民黨立委賴士葆等人提案，指出近年國內三大電信廠商獲利良好，主張考量政府債務舉借金額逐年增加，應精簡該項經費，以減少公帑支出；經聯席會議與會立委協商，通過減列該項經費1億元。（編輯：蘇龍麒）1111221