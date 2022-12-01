勞動基金單月補829億 截至10月仍虧逾4千億

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（中央社記者張雄風台北1日電）勞動部今天公布最新勞動基金運用統計，今年截至10月虧損新台幣4295.6億元，但10月單月補回829億元；勞動部強調基金長期績效仍屬穩健，近期隨著金融市場回升，績效逐步回穩。

勞動部勞動基金運用局今天公布最新基金運用統計，整體勞動基金截至今年10年月底止規模為5兆6059億元。今年截至10月底評價後收益數為負4295.6億元，收益率負8.23％，10月份金融市場回穩，單月收益數829億元，收益率1.52％。

截至10月，新制勞退基金規模為3兆6384億元，收益數負2759億元，收益率負8.17％；舊制勞退基金規模1兆87億元，收益數負874.8億元，收益率負10.24％；勞保基金規模為7544億元，收益數負717.4億元，收益率負9.05％。

另外，就保基金規模為1555億元，收益數59.7億元，收益率4％；勞職保基金規模337億元，收益數1.5億元，收益率0.46％；積欠工資墊償基金規模152億元，收益數負5.9億，收益率負4.09％。

勞動部代衛福部管理國保基金規模為4481億元，收益數負345.1億元，收益率負7.64％；代農委會管理農退基金規模74億元，收益數負3.8億元，收益率負7.30％。

基金局表示，勞動基金今年短期績效受到市場波及，然以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（101年至111年10月）平均報酬率為3.99％，近5年（106年至111年10月）平均報酬率則為4.07％；基金操作短期評價雖受影響產生帳面損失，惟長期績效仍屬穩健，且近期隨著金融市場回升，運用績效也逐步回穩。

基金局強調，其中受大家關注的勞保基金自84年勞健保分隸迄今年10月底止，雖經歷多次金融危機，累計收益數為5144億元，收益數全數挹注勞保基金，而新制勞退基金自94年成立迄今，累計收益數已達7875億元。

基金局表示，勞動基金辦理各項投資以追求長期穩健收益為目標，分散布局國內外股票、債券，未曾提供資金借予國安基金護盤。每年配合各基金年度資金流入及金融情勢，辦理全權委託招標，今年已辦理委託投資案，正常進行資金運用，擇優布局，以增進長期收益。（編輯：陳清芳）1111201