龔明鑫估第4季經濟成長率可能下修 拚內需穩住動能

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國發會主委龔明鑫31日回應媒體詢問如何看待今年經濟成長率時說，上週主計總處第3季經濟成長率概估出來，雖然有下修，但是下修的幅度蠻小；如果以此下修幅度來看，第4季「也許」會下修一點。中央社記者范正祥攝 111年10月31日

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（中央社記者范正祥台北31日電）全球景氣降溫，拖累台灣出口，讓第3季經濟成長率低於預期，國發會主委龔明鑫預估，第4季經濟成長率可能下修一點，庫存去化可能要到明年上半年才能消化，「大環境不好，我們就把自己先做好」，穩住成長動能。

主計總處日前公布台灣第3季經濟成長率概估數為4.1%，較8月預測數大減0.61個百分點，低於預期，不過主計總處強調，今年經濟成長率應可連續第4年優於全球表現。

立法院經濟委員會今天審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於行政院主管行政院國家發展基金、離島建設基金、花東地區永續發展基金及促進轉型正義基金。

龔明鑫會前接受媒體訪問時指出，上週主計總處將第3季經濟成長率概估出來，雖然有下修，但是下修的幅度蠻小；如果以此下修幅度來看，第4季「也許」會下修一點。

他強調，日前國際貨幣基金（IMF）在2022年世界經濟展望秋季報告中預估，台灣今年經濟成長率可望達到3.3%，較4月春季報告小幅上修0.1個百分點，他當時就講，「我們應該會比IMF稍微樂觀一點」，目前看起來狀況持續仍然是這樣。

民進黨立委陳亭妃質詢時關注在當前全球經濟狀態不佳情況下，台灣今、明年經濟成長率是否能有所表現。龔明鑫指出，以台灣的經濟狀況，內需還不錯。

陳亭妃也質詢，現階段是否應強攻內需市場，讓台灣所受國際經濟衝擊不會那麼大。龔明鑫認同並說，「大環境比較不好，我們就是把自己先做好」。

國民黨立委謝衣鳯質詢時提及台灣景氣燈號往下情況，與國際連動。龔明鑫指出，整個國際趨勢，的確比較有挑戰性必須面對。他表示，工業生產衰退就是和國際環境不好有關，去化存貨，所以生產就不用那麼多，現在還在去化存貨的階段。

龔明鑫表示，目前大家估計存貨去化可能要延續到明年第1季，甚至第2季，所以明年上半年比較有挑戰性；而整體國際大環境不好，至少台灣內需可以穩住，例如民間消費、增加公共建設等，穩住成長動能。

謝衣鳯關切，景氣走下坡之際，政府能否真正幫助弱勢及生活困難者。

龔明鑫說，明年度中央政府總預算增加的一部分是社會福利，還有公共建設增加，強化產業動能來做一些發展。（編輯：潘羿菁）1111031