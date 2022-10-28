IMF：中國經濟走緩 拖累亞洲成長至明年底

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（中央社北京28日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天警告，中國「急劇且非典型」的經濟放緩，預計會拖累整個亞洲的經濟成長一直到明年底，這使得本已黯淡的全球前景更加灰暗。

隨著俄羅斯入侵烏克蘭後，各國面臨更高的生活成本、更緊縮的財政狀況，以及更嚴峻的不確定性，今年全球經濟前景已是黯淡無光。

國際貨幣基金在「區域經濟展望」（Regional Economic Outlook）報告中表示，即便與全球其他地區相比，亞洲仍然是「相對亮點」，但上述危機削弱了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後的經濟反彈力道。

IMF表示，亞洲地區的成長面臨逆風，主因中國經濟受到當局嚴格的COVID-19清零政策影響，以及房地產業危機的拖累。

本月稍早IMF宣布，已將中國2022年的經濟成長預測下修至3.2%，這是全球第2大經濟體中國約40年來最小幅度的擴張，但這未包括COVID-19疫情流行的首年。

IMF的新報告，將亞洲今年的成長預測下調至4%，較4月的預測下調0.9個百分點。

IMF表示，預期明年中國經濟成長率將回升至4.4%，亞洲成長率將升至4.3%，仍「遠低於」過去20年約5.5%的平均。

IMF又說，中國「廣泛」走緩，「估計將經由貿易和金融聯結，對亞洲其他地區產生重要的溢出效應」。

IMF提到，亞洲地區還可能面臨其他「持續性」逆風，例如全球貨幣政策緊縮及俄國入侵烏克蘭，這導致大宗商品價格飆升。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111028