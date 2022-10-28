中國封控嚴物價飆漲 被隔離者夜宿停車場西藏爆街頭抗議[影]

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港媒報導，中國清零難又封控嚴致物價哄抬，白菜飆漲至每顆新台幣208元，民眾哭喊買菜難。圖為西寧市城西區民眾排隊做核酸。（中新社）

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（中央社台北28日電）中國官方今天通報新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）1506例，本土1337例。中國清零難又封控嚴致物價哄抬，白菜飆漲至每顆新台幣208元，民眾哭喊買菜難，另傳有老人沒飯吃餓死。

中國衛健委官網通報，27日零至24時31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例262例，境外輸入48例，本土214例中，內蒙古37例，廣東27例，山西26例，湖南24例，四川15例，福建13例等。

新增無症狀感染者1244例，境外輸入121例，本土1123例中，福建163例，內蒙古110例，新疆110例，青海103例，山東91例，廣東88例，山西81例，湖北57例，湖南51例，陝西35例，黑龍江30例，四川28例等。

中國官媒健康時報網27日報導，這波首發於大型果蔬市場的青海西寧市疫情，一週以來已新增病例166例，其中161例為無症狀感染者，5例為確診病例，主要流行毒株為Omicron的分支BA5.2。

目前西寧實施封控，香港網路媒體01報導，導致糧油肉菜等生活必需品上漲，白菜每顆飆漲至人民幣46.85元（下同，約新台幣208元），花椰菜每朵22.86元，就連官方傳聲筒「人民日報」也發文「五問」西寧市。

西寧市商務局局長陳曉萍回應，疫情發生在全省供貨源頭青藏高原農副產品集散中心，為降低傳播風險隔離部分蔬果店，造成生活物資保障末端供應難。

中國微信廣傳的貼文「今天繼續讓大家看到西寧網友的心聲」，上傳西寧網友的留言和對話截圖，不約而同都哭喊「買菜難」。

還有網友控訴，自家爺爺在飢餓中離世，最後一面也見不到。網友說，雖然曾向外賣平台求助，但平台方說所有通行證只能往來菜市場，沒法替網友送餐給家屬。

這篇文章另披露，數十個清潔工人被封在公廁內，當局叫他們打電話找外賣，但平台始終送餐難，只能委由他人從窗戶口送飯。

另外，微博帳號「人間妄想楊旎奧_x」的網友25日發圖文，蘭州市七里河區竟把被隔離者夜間安置在萬輝廣場露天停車場。

微博帳號「人間妄想楊旎奧_x」的網友25日發圖文，蘭州市七里河區把被隔離者夜間安置在萬輝廣場露天停車場。（圖取自人間妄想楊旎奧_x微博weibo.com）

圖片顯示，約20餘張簡易支搭床置放在停車場，民眾或坐或躺，細心的網友留意，近來蘭州市凌晨室外氣溫已低於攝氏10度。

自由亞洲電台（RFA）26日報導，西藏拉薩因實施防疫封城逾2個月，不耐煩不解封的民眾紛紛上街抗爭，並揚言不惜「放火」，但報導未具體說明這是指縱火燒屋還是自焚。

清零防疫難，香港「星島日報」今天報導，民盟江蘇省委直屬「駐天津新村社會服務基地」和天津新村社區黨委，聯合製作背誦唐詩做核酸的兒歌「我們一起做核酸」，盼藉此傳遞正能量卻適得其反。

這首兒歌的歌詞提到：「遙看瀑布掛前川，李白和我做核酸。月落烏啼霜滿天，張繼和我做核酸。停車坐愛楓林晚，杜牧和我做核酸。夜半鐘聲到客船，做完核酸去坐船。輕舟已過萬重山，昨晚核酸去爬山。忙趁東風放紙鳶，做完核酸就去玩。」

報導說，教育部前發言人王旭明批評：「聽著孩子們高亢嘹亮的齊誦，我的心情很不舒服。當然不能責怪孩子們，而是我們的大人們。怎麼能將全人類的這場如此巨大的災難，用如此戲謔和輕鬆的方式呈現和語氣傳播呢？」

網友更是負評如潮：「有些地方的宣傳部門，腦子裏是臭的……還覺得自己滿滿的正能量，發出來以後才發現大家都在罵……。」

另據中國媒體財新網今天報導，最新統計中國31省市中28省通報新增染疫病例，中國衛健委官網統計，截至上午9時，全中國高風險區2489個，中風險區1673個，低風險區274個。

因中國的小區及基層行政單位村的人數大約介於上千至數萬人之間，由此估算，當前中國受封控波及的人口可能超過上億。

衛健委指出，截至10月27日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例25萬8660例；尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬5902例（境外輸入1085例）。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111028