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中國疫情未退燒 福州病例激增封36所大學

2022/10/27 11:08（10/27 11:23 更新）
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（中央社台北27日電）中國官方今公布新增1117例土本病例，福州暫停一切聚集性活動，另全市36所大學封閉管理；廣州指本輪流行病毒潛伏期更短，從被感染到傳染人最短僅需24小時，民眾驚問核檢要改採小時計嗎？

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，26日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1264例（含確診與無症狀感染者），其中本土1117例、境外移入147例。

其中新增本土確診193例，主要包括福建31例、內蒙古30例、山西16例、廣東15例、湖南13例等；另本土無症狀感染924例，主要為青海117例、新疆114例、內蒙古92例、廣東84例、福建78例等。

當天新增病例以新疆125例及青海124例居多；另福建單日新增109例，疫情快速傳播。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，福州市當局26日表示，累計本土無症狀感染者128例，累計排查密切接觸者3658人，次密接1909人，均已納入管控。為快速有效阻斷疫情傳播擴散，宣布福州全市暫停舉辦一切文化、娛樂、體育、民俗、展銷促銷等聚集性活動，倡導「喜事緩辦，喪事簡辦，宴會不辦」，減少人員流動。

另外，福州市教育局表示，目前福州市36所高校均已實行封閉管理，從嚴管理管控，居住校內的師生員工原則上不出校，居住校外的師生員工原則上不入校，特殊情況嚴格審批手續；必要在崗工作人員，上下班實行「兩點一線」閉環管理。

中國疫情在中共20大後回溫，連3天本土病例均逾一千例，多地為動態清零，迫切展開封閉及靜默管理，例如青海省西寧市疫情防控之下，當地民眾吃不飽、回不了家等問題引發關注。

西寧市當局26日召開記者會說，本輪疫情的主要流行毒株為Omicron BA.5.2進化分支，傳播速度極快、傳染性極強，「在核酸檢測呈陽性前即可具備傳染性」，為降低傳播風險對部分蔬果店實施了閉店隔離，待3至5輪核酸檢測結果陰性後，滿足防控和保供條件的可逐步開放。

另廣州市26日進一步指，本輪疫情流行毒株Omicron BA.5.2進化分支表現出了更強的傳播能力和更短的潛伏期，感染者從被感染到傳染他人的平均時間僅為2天，「最短僅需24小時」。

地方強調當前病毒傳播力強，潛伏期短，有民眾表示核酸檢測繼三天一檢、一天一檢、先前有地方還一天兩檢，現在不會要改採小時計算吧？（編輯：唐佩君/）1111027

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