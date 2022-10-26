疫情考量 北京環球影城宣布暫停營業

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（中央社記者邱國強北京26日電）因應北京疫情反覆，北京規模最大的遊樂區環球影城今天宣布，全區今天起暫時關閉，並將持續評估對營運的影響，「努力盡快」恢復營運。全區並展開「深度清潔消殺」及核酸檢測。

北京市近來疫情反覆，未見顯著降溫，各地防控措施仍然不減。目前尚不清楚北京環球影城是否有員工或遊客染疫，或是出現相關足跡。

綜合中國媒體報導，北京環球影城表示，因配合疫情防控需要，影城執行防疫相關要求，區內的環球影城主題公園、環球城市大道、環球影城大酒店和諾金度假酒店等設施，今天起暫時關閉。

北京環球影城並宣布，與此同時將持續開展一系列「深度清潔消殺」、核酸檢測等疫情防控相關工作。

北京環球影城指出，影城將持續評估這一措施對營運的影響，「努力盡快」恢復營運。至於後續最新的營運安排，園方將透過旗下各平台第一時間告知恢復的確切時間。同時將協助受影響的遊客進行退票或改期。（編輯：唐佩君）1111026