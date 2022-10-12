官媒力挺動態清零 20大後中國防疫鬆綁恐落空

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（中央社記者邱國強北京12日電）中共官媒人民日報及新華社3天來連發4篇評論，口徑一致堅持「動態清零」的必要性。美媒報導指出，這讓許多中國民眾對中共20大後，防疫政策可能適度放鬆的「幻想徹底破滅」。

上述4篇評論中，人民日報11日以「動態清零可持續而且必須堅持」為題發表的評論文章，在中國民間招致最多議論。而人民日報今天繼續以「躺平不可取，躺贏不可能」為題發文，依舊堅持動態清零的必要性。

美國之音（VOA）中文網今天以「中共黨媒明示堅持清零不動搖，20大後放寬防疫已成幻想」為題報導指出，從人民日報與新華社3天接連發出4篇評論為「動態清零」辯解表明，隨著中國多地在十一長假結束後疫情反彈，「動態清零」政策仍將在中共20大後持續相當長的一段時間。

報導引述野村證券最新報告指出，截至10月10日止，中國約有36座城市的1.97億人口生活在某種封控措施之下，而這些地區的國內生產總值（GDP）約占全中國的20%。

這項報導並引述中國網路流傳、並被媒體轉載的告示，指上海市浦東新區將雇用575名合約職工，擔任長達2年的社區防疫人員，專門協助社區核酸檢測點的運行及協調社區封控管理。

實際上，除浦東新區外，上海其他如楊浦、靜安、黃浦、長寧、虹口等區，也招聘50至90名合約期相當的社區防疫人員。而普陀區內一些街道辦及鎮政府甚至還招聘5至7名不等的「（疫情）防控專崗人員」。這些措施同樣遭到不少議論，且傾向負面。

報導指出，包括國際投資人、跨國企業負責人、中國國內企業主，以及深受封控之苦的一般民眾，都曾對20大召開後防疫政策可能會「順應世界大勢」，逐步放鬆「動態清零」政策抱一定希望。但從中共官媒連續發表評論文章及政府部門毫無放鬆封控措施的跡象，讓很多人的希望瞬間破滅。

這項報導提到，過去近3年，中國各地遵循「動態清零」政策不斷採取嚴厲封控措施，嚴重打亂民眾正常生活，並重創中國經濟，嚴重衝擊了全球供應鏈。包括外資法人、外媒至今估計，中國今年經濟成長率大約在3%上下，遠低於中國政府今年3月間設定的5%左右目標。（編輯：曹宇帆）1111012