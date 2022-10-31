全球經濟加速降溫 9月製造業景氣燈號連7顆亮黃藍燈

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台經院31日公布的9月製造業景氣燈號連續第7個月亮出低迷黃藍燈，且已經逼近藍燈。圖為勞工辛勤工作一景。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）全球經濟降溫速度超乎預期，拖累台灣出口表現，台經院今天公布的9月製造業景氣燈號不只連續第7個月亮出低迷黃藍燈，且分數續降，已經逼近藍燈。

台經院點出，歐美為了抑制通膨、加大升息幅度，俄烏戰爭膠著，以及中國仍堅持動態清零政策影響經濟復甦力道，這些事件均導致全球經濟以超乎預期的速度降溫；根據國際貨幣基金（IMF）預估，今年不僅景氣轉趨黯淡，也會進而影響2023年全球經濟表現。

台經院表示，製造業受到全球景氣低迷、買氣不振影響，生產及出口分別終結連續26紅及31紅，外銷訂單則出現今年第3次負成長，影響需求面、原物料投入面等指標。

此外，歐美激烈升息，使得國際股市震盪下挫，以及電子業去化庫存調整，導致製造業廠商對未來展望轉差，製造業營業氣候測驗點已經連續9個月下滑，也是2020年5月以來新低，不利經營環境面指標。

綜合上述因素，製造業景氣信號值由8月的11.15分，減少0.62分，跌至9月的10.53分，燈號續維持代表低迷的黃藍燈，但分數已經接近變燈的門檻值。

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展望未來，台經院指出，美國、歐洲、中國等主要經濟體的動向值得關注，美國聯準會鷹派升息之下，美國經濟是否能夠維持成長，以及中國在20大宣布堅持動態清零政策及共同富裕新機制後，閉幕後的第一個交易日已造成港股重挫且多日下跌，顯示外資憂心中國政治淩駕經濟，加上美國對中禁令，將不利中國經濟發展。

台經院提醒，台灣製造業以中國為生產基地居多，中國經濟未來走向也將牽動台灣，必須密切關注。（編輯：潘羿菁）1111031