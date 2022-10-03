9月股債動盪 7家壽險業淨值比低於3%、南山人壽負值

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9月股債市動盪加劇，壽險業淨值再拉警報，金管會保險局長施瓊華3日表示，南山人壽自結淨值已轉為負值。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北3日電）9月股債市動盪加劇，壽險業淨值再拉警報，金管會保險局長施瓊華今天表示，南山人壽自結淨值已轉為負值，另外，保誠人壽、國泰人壽、三商美邦人壽、宏泰人壽、安聯人壽及第一金人壽淨值比均低於法定3%門檻。

金管會主委黃天牧率所屬機關首長今天赴立法院財政委員會進行業務報告及專題報告並備質詢。

施瓊華答詢時表示，9月底南山人壽自結淨值已轉為負值、淨值比為-0.59%，另有6家壽險公司自結淨值比已低於法定3%門檻，分別是保誠人壽1.5%、國泰人壽2.64%、三商美邦人壽2.1%、宏泰人壽2.2%、安聯人壽1.13%、第一金人壽2.03%。

黃天牧會前接受媒體聯訪提到，壽險業淨值9月再跌，是受整體外在環境波動、即美國強烈升息，及適用會計政策選擇上造成的影響，且外在環境占大多數影響。

黃天牧說，金管會日前已發布新聞稿說明，明年3月檢視壽險業今年年報的年底淨值數時，金管會將綜合評估監理措施，金管會也在思考有無其他方式可適度維繫整體壽險業經營穩定。

他指出，壽險業者有提出希望可依循「經營模式改變」進行資產重新分類，目前正在研究中。

施瓊華表示，美國目前已升息12碼，後續可能還會再升息，壽險業者認為，急遽波動已達到內外在環境改變，因此正討論是否已符合外在環境改變促使經營模式調整的條件，啟動資產重新分類，金管會也會去了解業者討論的結果。

施瓊華指出，會計公報解釋有權責機關，業者屆時是否要請會計研究發展基金會釋疑，金管會會再觀察、協助。

針對有學者認為若壽險業者因此進行資產重分類，恐影響會計公報公信力，施瓊華回應，壽險業者討論要回到是否符合會計公報精神、即有「重大改變」，而非任意調動，這須專業機構認定，會在會計公報範圍內進行研議。（編輯：潘羿菁）1111003